أكد مساعد وزير خارجية التشيك، مارتين تلابا، دعم بلاده لانضمام ايران الى منظمة التجارة العالمية، وأعرب عن ارتياحه في ذات الوقت للعلاقات المتنامية مع ايران.

وقال مارتين تلابا، في تصريح أدلى به مساء الإثنين خلال مراسم أقيمت في براغ بمناسبة اليوم الوطني الايراني والذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية: ان العلاقات بين البلدين لا تنحصر بين البلدين، بل حازت على آفاق جديدة في القطاعات الثقافية والسياحة والتعليم.

وخلال المراسم، لفت القائم بالأعمال الايراني علي أكبر جوكار، الى مسار توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران والتشيك، معتبراً ان مؤشرات تنمية العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي ومنها زيارة وزير الخارجية الايراني لبراغ وانعقاد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادية المشتركة وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى أكثر من 30 بالمئة بأنها تدلل على تمتين الأواصر بينهما.