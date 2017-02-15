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رقم الخبر: 187397 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 20:51 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم إنتاج الفولاذ في إيران بنسبة 10% وفي العالم 1%

إرتفاع حجم إنتاج الفولاذ في إيران بنسبة 10% وفي العالم 1%

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمدرضا نعمت زادة، عن نمو إنتاج الفولاذ في إيران بنسبة 10%، بينما يصل نمو الإنتاج العالمي خلال عام 2016 إلى 1%.

وتابع الوزير نعمت زادة، اليوم الثلاثاء، في تصريحاته خلال المؤتمر السابع للفولاذ والمناجم: بأنه يجب أن يرتفع حجم إنتاج الفولاذ في البلاد إلى 55 مليون طن خلال السنوات التسع المقبلة بناء على الخطة المستقبلية لإيران.

بدوره، أكد رئيس منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات الإيرانية على رفع قدرة إنتاج الفولاذ الخام في إيران إلى 32 مليون طن إعتباراً من العام الإيراني الجديد.

 
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