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رقم الخبر: 187341 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 20:47 الاقسام: عربيات  
المغرب.. إعفاء مسؤولين لانتمائهم لأكبر جماعة إسلامية

المغرب.. إعفاء مسؤولين لانتمائهم لأكبر جماعة إسلامية

قالت جماعة "العدل والإحسان" بالمغرب، في بيان لها الأحد 12 فبراير/شباط، إن الحكومة أعفت العشرات من المسؤولين التابعين لها بمختلف الإدارات والوزارات.

وادعت الجماعة أن الدولة شنت في العديد من القطاعات والوزارات، بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومديري مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، "قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا"، بحسب ما جاء في نص البيان.

واعتبرت أن هذه الخطوات غير قانونية، مؤكدة أنهم لم يخطئوا في أداء واجبهم وأخلصوا في عملهم.

وبحسب البيان، فأن القرارات التي أعفي بموجبها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سببا يبرر الإعفاء.

ودعت جماعة "العدل والإحسان" النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مساندة هؤلاء المتضررين ودعمهم، مشيرة إلى أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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