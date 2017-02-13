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رقم الخبر: 187340 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 20:43 الاقسام: عربيات  
الجزائر ترفع دعوى قضائية ضد فرنسا
بسبب أضرار التجارب النووية

الجزائر ترفع دعوى قضائية ضد فرنسا

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد 21 فبراير/شباط، أنها سترفع دعوى قضائية ضد باريس بسبب أضرار التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما بين عامي 1960 و1966.

وعشية الذكرى الـ 57 للتجارب النووية الفرنسية بجنوب الصحراء الجزائرية، 13 فبراير/شباط 1960، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية.

وقامت فرنسا بـ17 تجربة نووية ما بين سنتي 1960 و 1966، تسببت بمقتل أكثر من 42 ألف جزائري وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة.

واعتبرت الرابطة الجزائرية أن ما أقدم عليه الاستعمار الفرنسي، بمشاركة إسرائيل، جريمة ضد الإنسانية.

وشددت رابطة حقوق الإنسان على ضرورة أن تعترف فرنسا بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وتقوم بتعويض الضحايا ماديا ومعنويا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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