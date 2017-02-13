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رقم الخبر: 187337 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 20:32 الاقسام: عربيات  
معتقلو" جوّ" يدعون إلى النفير العام في ذكرى الثورة البحرينية

معتقلو" جوّ" يدعون إلى النفير العام في ذكرى الثورة البحرينية

أشاد معتقلو سجن جوّ المركزيّ بصمود أمّهات الشهداء وثباتهم، مؤكّدين التضامن معهم والمضي قُدما في السير على خطى الشهداء، داعين إلى النفير العام والنزول الحاشد إلى الشوارع، عقب صلاة العشاءين ليلة 14 فبراير/ شباط، والتمركز في الشوارع العامّة وإقامة اعتصامات حاشدة مفتوحة.

وقالوا معتقلو جوّ في بيان لهم إنّ النظام البحرينيّ ما زال يوغل في ظلمه، ويصرّ على المضي في طريق إبادة هذا الشعب بأدوات مختلفة، من سجن وتهجير وفصل موظفين واستهداف الشعائر والعقائد الدينيّة وسحب الجنسيّات ومحاكمة رجال الدين وفي مقدمتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم واعتقال النساء وتعذيب المعتقلين، وتنفيذ أحكام الإعدام، ثم أخيرا تصفية ثلاثة مواطنين، وذلك مع اقتراب الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير/شباط.

وطالب المعتقلون جميع التيّارات السياسيّة والنشطاء والحقوقين في الداخل والخارج برصّ الصفوف والوقوف يدا واحدة في مواجهة هذا النظام الجائر، عبر تسليط الضوء على الحراك، ورصد انتهاكات النظام وقمعه الاحتجاجات ونشرها للعالم، مؤكّدين صمودهم أمام الضغوط التي تُمارَس عليهم، سيّما في أعقاب تنفيذ أحكام الإعدام.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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