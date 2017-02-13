شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين هجوماً صاروخياً ومدفعياً على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في جيزان.

وذكر مصدر عسكري للمسيرة نت أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ "الصرخة3" تجمعاً للجيش السعودي في منطقة أم القطب الشرقية بجيزان.

وأضاف المصدر العسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت بقصف مدفعي تجمعا لآليات سعودية شمال موقع المهدف العسكري وقرية المدرسة وكرس جوبح بجيزان.

وكانت القوة المدفعية للجيش واللجان قد استهدفت بقذائف المدفعية الاثنين تجمعات في موقع الغاوية العسكري، وتبة الرمضة، ومنفذ الطوال، وتجمعات المرتزقة شمال شرق صحراء ميدي.

هذا ولقي سبعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، الاثنين، في منطقتي أبعر وصالة شرقي مدينة تعز.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" استهداف مرتزقة العدوان في منطقتي أبعر وصالة شرق مدينة تعز بنيران الجيش واللجان الشعبية، ما أدى إلى مصرع 7 من مرتزقة العدوان.

في سياق متصل، دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لقوى العدوان ومرتزقته جنوب مدينة ذباب قرب باب المندب بعدد من القذائف، محققة إصابات مباشرة.

كما دمّر الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، مدرعة عسكرية إماراتية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة المخدرة في مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان دمروا مدرعة عسكرية إماراتية بمنطقة المخدرة في مديرية صرواح مأرب، مؤكداً مصرع طاقمها.

إلى ذلك دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، عدداً من المواقع العسكرية السعودية وتجمعات للجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت تجمعات في موقع الغاوية العسكري، وتبة الرمضة، ومنفذ الطوال، وتجمعات المرتزقة شمال شرق صحراء ميدي.

في سياق متصل، لقي جندي سعودي مصرعه على أيدي وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في موقع السودة في مدينة الخوبة.

وفي غضون ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة جوية على جبل الدود مستخدماً قنبلة عنقودية.

هذا واستشهد مواطن وجرح آخرون، الاثنين، إثر غارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي في الحديدة.

وأوضح مراسل المسيرة نت في الحديدة، أن طيران العدوان استهدف بوابة ميناء الحديدة بغارتين جويتين ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن قوى العدوان تفرض حصاراً كاملاً على ميناء الحديدة في ظل صمت عالمي وتواطئ أممي متعمد.