شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن جيش الاحتلال في بيان له، أن قواته اعتقلت فجر الاثنين 18 مواطنا من مناطق بيت لحم والخليل وقلقيلية.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن 9 معتقلين هم من مدينة بيت لحم والمناطق المحيطة بها، و5 من منطقة قلقيلية، و4 من منطقة الخليل.

وفي سياق منفصل استهدفت زوارق الاحتلال، مساء الأحد، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين أثناء عملهم قُبالة شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الصيادين اضطروا إلى مغادرة المياه نحو اليابسة، خشية الإصابة برصاص زوارق الاحتلال.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل شبه يومي.

من جانب آخر ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت 19 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء مما أدى إلى تهجير 67 فلسطينيا، من بينهم 38 طفلا، وتضرر ما يزيد عن 36 آخرين.

وأضاف التقرير الذي صدر الاثنين أن السلطات الإسرائيلية صادرت ثمانية آلات تستخدم في البناء و12 مترا من الأنابيب في أربع تجمعات تقع في المنطقة (ج) (تخضع للسيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية وتمثل نحو 60% من مساحة الضفة) من بينها سيارة تستخدم لتنفيذ مشروع يموله صندوق الأنشطة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بحجة عدم الحصول على تراخيص.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت في قرية خاراس بالخليل ما يقرب من 500 شجرة زيتون فلسطينية بحجة أنها مزروعة على أرض أعلن عنها " أراضي دولة " فضلا عن تضرر 26 شجرة فلسطينية أخرى بالقرب من قرية بروقين (سلفيت) خلال تأسيس شبكة مياه تخدم مستوطنة باركان.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية أزالت يومي 1 و2 فبراير 250 مستوطنا إسرائيليا يعيشون في البؤرة الاستيطانية عمونا (قرب رام الله) مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت أن 42 من أفراد الأمن و15 متظاهرا أصيبوا خلال اشتباكات وقعت خلال العملية، وتم اعتقال 13 شخصا.