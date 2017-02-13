صرح مصدر رسمي انه بعد التواصل مع الوزارات والجهات المعنية ونظرا لنجاح الدولة السورية في تحرير الكثير من المدنيين والعسكريين الذين اختطفتهم المجموعات الإرهابية وانطلاقا من أهمية حياة وسلامة كل مختطف سوري أينما كان على الأراضي السورية، تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أنها على استعداد وبشكل مستمر وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع آستانة المقبل لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالا ونساء وأطفالا “مدنيين وعسكريين” وذلك حرصا من الدولة السورية على كل مواطن مختطف في أي مكان.

وكانت جهود حثيثة من الجهات المعنية في الدولة السورية أسفرت قبل أيام عن تحرير العشرات من أهالي ريف اللاذقية الشمالي معظمهم من الأطفال والنساء الذين اختطفتهم التنظيمات الإرهابية من قراهم قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعلى المستوى الميداني تخوض وحدات الجيش السوري معارك عنيفة مع إرهابيي "داعش" بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر ميداني من ريف حلب الشرقي إنّ "الجيش السوري سيطر مساء الاحد على قريتي المنصورة وخربة الجحاش بريف حلب الشرقي وسط تقدم وقصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع تنظيم "داعش" ونقاط تحرك إرهابييه"، مؤكدا أنّ "تقدم وحدات الجيش مستمر بهدف الوصول إلى مطار الجراح العسكري الواقع على ضفة نهر الفرات الغربية".

وأوضح المصدر أنّ "هذا التقدم مدروس ومتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على قرى عدّة بمحيط مدينة الباب"، وأشار الى أن "قوات الجيش السوري وضعت حدّا لقوات "درع الفرات" على حدود مدينة الباب بسيطرتها على عدة محاور بمحيط المدينة لكنّ التقدم باتجاه ضفة نهر الفرات سيقصم ظهر داعش ويدكّ معاقله الأخرى بعد محاصرته نهائياً في مدينة الباب ويبدّد آمال قوات "درع الفرات" بالسيطرة على أيّة مناطق أخرى".

كذلك قال المصدر إنّ "الجيش السوري سيسقط أية مشاريع للدول الخارجية في ريف حلب، كما أسقط المشروع الذي كان يخطط له في حلب المدينة عندما حسم الجيش المعركة فيها وهزم مسلحي الأحياء الشرقية وأخرجهم مكسوري الإرادة".

وتقول القوات التركية إنها تريد القضاء على "داعش"، غير أن بعض المراقبين للوضع الميداني في أرياف حلب يرون أن الأتراك غير صادقين في حربهم ضد الإرهاب، ويؤكدون أنّ هدف الجيش التركي هو الغزو والتمدد أكثر في الأراضي السورية.

من جانب آخر أفادت مصادر عسكرية الاثنين أن الجيش السوري يواصل تقدمه نحو تدمر وبات على مسافة تقل عن 20 كيلومترا من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" التكفيري.

وأوضحت المصادر العسكرية أن وحدات الجيش السوري تمكنت منذ 7 فبراير، من بسط سيطرتها على مساحة 22 كيلومترا مربعا، بما في ذلك بلدة القليب والتلال المحيطة بها.

ومنذ بداية عملية الجيش السوري في ريف حمص ضد تنظيم "داعش" بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية، تم تحرير أكثر من 800 كيلومتر مربع.

وأفاد المصدر بتصفية أكثر من 200 مسلح من تنظيم "داعش"، خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تدمير ما يربو عن 180 هدفا تابعا للتنظيم، بما في ذلك 60 نقطة إسناد، و15 مستودع أسلحة وذخيرة ومعدات، و43 مدرعة وسيارة "جيب" مزودة برشاشات ثقيلة.

من جانبه بث الجيش الروسي، الاثنين، تسجيلات فيديو جديدة لعمليات تدمير إرهابيين مواقع أثرية في تدمر، المدينة الواقعة في وسط سوريا التي استولى عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، في ديسمبر 2016.

وتظهر أشرطة فيديو صورتها طائرات بلا طيار، تدمر في 6 يونيو 2016، حين كانت المدينة تحت سيطرة السلطات، ثم في 5 فبراير 2017 عندما باتت تحت سيطرة الإرهابيين.

وتكشف المقارنة عمليات تدمير جديدة في أعمدة التترابيلون المعلم، المكون من 16 عمودا ويعود إلى القرن الثالث، وكذلك مدخل المسرح الروماني الذي يعود إلى القرن الثاني الميلادي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "إن هذه المشاهد تظهر بوضوح أن الإرهابيين دمروا خشبة المسرح، وهي القسم المركزي للمسرح الروماني القديم، وكذلك أعمدة التترابيلون".

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) عن عمليات التدمير هذه في يناير 2017، ونددت حينها بـ"جريمة حرب وخسارة هائلة للشعب السوري وللإنسانية".

كما أعلن الجيش الروسي، أنه لاحظ تكثيفا في حركة شاحنات الإرهابيين حول تدمر، ما يؤشر إلى عمليات تدمير جديدة.

وبعد أن طرد الجيش السوري في مارس 2016 بمساعدة روسية مسلحي تنظيم داعش، من تدمر، أحدث التنظيم الإرهابي مفاجأة باحتلاله مجددا في ديسمبر 2016 المدينة التي تعود إلى أكثر من ألفي عام، وكانت أحد أهم المواقع الثقافية للعالم القديم ومدرجة على لائحة التراث العالمي للإنسانية.

وكان الإرهابيون سيطروا على تدمر في مايو 2015، متسببين في أضرار كبيرة في المعالم الأثرية للموقع، وأثار ذلك تنديد المجتمع الدولي.

وفي السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الاثنين أن الإرهابيين يواصلون تدمير نصب الحضارة الإنسانية وتهديد الأماكن التاريخية في سورية، معرباً عن أمله في تحرير مدينة تدمر الأثرية من إرهابيي تنظيم “داعش” بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين.. “إن الإرهابيين ماضون بتدمير نصب الحضارة الإنسانية وهذا يدعو للأسف ونحن نأمل بإمكانية تحرير هذه الأماكن التاريخية من هؤلاء عاجلاً أم آجلاً”.