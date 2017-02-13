* أنباء عن إصابة البغدادي بقصف جوي غربي الأنبار * وصول ٨٠ جثة لعناصر "داعش" الى مستشفى تلعفر قضوا بمعارك مع الحشد الشعبي * مقتل مدنيين في بعقوبة بهجوم مسلح.. وتفجيرات بديالى وبغداد * الأمم المتحدة: نتائج الحرب ضد الإرهاب في العراق باهرة جداً

بغداد/نافع الكعبي - أحبطَت كتائِبُ حزبِ الله هجوماً لعناصِرَ داعش جنوب غربي تلعفر، مكبدة التنظيم الإرهابي خسائر في الأرواح والمعدات، في وقت أشار مصدر عسكري عراقي إلى انتهاء الاستعدادات العسكرية لبدء معركة الساحل الأيمن من الموصل من قبضة تنظيم داعش، وبمشاركة جميع قطعات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي"، مرجحاً الى أن معركة هذا الساحل ستكون اصعب من نظيره الايسر لعدة اسباب، منها الاحياء الشعبية المتداخلة وانتشار عناصر داعش الاجرامي في تلك المناطق، فيما حذر تقرير صحفي بريطاني، الاثنين، نقلا عن مسؤولين امنيين من "حرب طويلة" مع خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في الساحل الايسر لمدينة الموصل، بينما تحدثت أنباء عن إصابة البغدادي بقصف جوي غربي الأنبار، في حين أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أن المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد أي "تجمعات غير طبيعية".

واكدَت مصادِرُ مَيدانية في حديث لـ"الاتجاه برس " انَ مُجاهِدي الكتائِب دَمرواً خمسَ عَجلاتٍ ملغمَةٍ كانت مُتَجِهةً لمنطقةِ عين الحصان، حيثُ تم قَتلُ جميعِ المُهاجِمين.

يأتي هذا بعدَما قَتلَت فصائِلُ المقاومةِ الاِسلامية والحشدِ الشعبي، عشرين عنصُراً من جماعةِ داعش الوهابية، في عمليةً استِباقية، مَسنودَةً بطيرانِ الجيش في مناطِقَ خربة الجحش والشريعة الشمالية والجنوبية، غربيَ الموصل

من جهته، رجح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، الاثنين ان تكون معركة تحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل اصعب من ساحلها الايسر، مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة وبسالة القوات العراقية في حسم المعركة وبوقت قياسي.

رسول وفي حديث لـ"الاتجاه برس" اشار الى ان جميع الاستعدادت الخاصة بتحرير مدينة الموصل في جانبها الايمن قد اكتملت ولم يبق سوى اعطاء ساعة الصفر لانطلاقها من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، مبينا ان المرحلة الثالثة لهذه العمليات استكملت بضربات جوية لطيران الجيش العراقي وتمشيط جغرافي لاماكن تواجد داعش الارهابي.

واضاف: ان معركة تحرير الساحل الايمن ستكون اصعب من نظيره الايسر لعدة اسباب منها الاحياء الشعبية المتداخلة وانتشار عناصر داعش الاجرامي بين هذه المناطق والاحياء، مستدركا بالقول، رغم هذه كله الا ان الاستعدادات والخطط التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة هي كفيلة بحماية المواطن والحفاظ على البنى التحتية للمدينة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية ليث النعيمي أن عملية اقتحام وتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل ستبدأ في القريب العاجل

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، الجمعة 27 كانون الثاني، عن النعيمي قوله إن خطة تحرير محافظة نينوى بالكامل وضعت منذ بداية عمليات الموصل. وأوضح النعيمي أنه " يجري الآن توزيع القطعات للسيطرة على الجانب الأيسر من قبل القيادات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".

* إصابة صحفية جزائرية غربي تلعفر

أصيبت صحفية جزائرية ترافق اعلام الحشد الشعبي غرب قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

وذكر بيان لاعلام الحشد، أن "الصحفية الجزائرية (سميرة مواقي) المرافقة لفريق الاعلام الحربي أصيبت أثناء تغطية معارك الحشد الشعبي غرب تلعفر".

* داعش يقصف المدنيين بطائرة مسيّرة شمال الموصل

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن مدنياً قتل وأصيب أربعة آخرون بقصف لطائرة مسيرة لتنظيم "داعش" شمال الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عناصر تنظيم داعش قاموا، بقصف سوق الميثاق بالساحل الايسر شمال الموصل من خلال طائرة مسيرة، والتي تسبب عنها مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية اسرعت الى تقديم العلاجات للمصابين ونقلت الجثة".

* أنباء عن إصابة البغدادي بقصف جوي غربي الأنبار

الى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة أنها قصفت مقر اجتماع مهم لــ "داعش" في قضاء القائم غربي الأنبار، مشيرة إلى أن إصابة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي جراء القصف لم تتأكد بعد.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان: إن الأجهزة الاستخبارية العراقية تتابع بدقة تحركات البغدادي، ولم تتأكد من إصابته بعد.

وأضاف: أن الضربات الجوية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد من الانتحاريين والانغماسيين، مشيرا إلى أنه في حال التأكد من إصابة زعيم التنظيم فسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن مصادر أمنية، بأن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أصيب بقصف جوي على مدينة القائم بالقرب من الحدود السورية. ولم تذكر المصادر هوية الجهة التي نفذت القصف الجوي.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تملك معلومات عن إصابة زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي. وفي تصريح لوكالة تاس الروسية قال متحدث باسم البنتاغون: لم نسمع عن ذلك قط".

* وصول ٨٠ جثة لعناصر "داعش" الى مستشفى تلعفر

وكشف مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، عن وصول جثث ٨٠ عنصراً من تنظيم "داعش" بينهم قياديون الى الطب العدلي بمستشفى قضاء تلعفر، قضوا في معارك مع الحشد الشعبي غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن الطب العدلي بمستشفى قضاء تلعفر في محافظة نينوى تسلم، أمس الاثنين ٨٠ جثة تعود لعناصر داعش من جنسيات عربية واجنبية ابرزهم مسؤول تجنيد الانتحاريين الذي يحمل الجنسية الفرنسية وقائد كتيبة الانغماسيين المعروف بابو عمر الشامي". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجثث وصلت على شكل وجبات وقام عناصر التنظيم بجمعها في الثلاجات واعطائها ارقاماً"، مبيناً أن "التنظيم قام بتسليم عدد من الجثث المحليين الى ذويهم فيما قام بدفن عدد آخر ضمن مقابر خاصة، ومازال يحتفظ بجثث الاجانب حيث يمنع أي مصدر صحي عراقي بالاقتراب".

واوضح مصدر، ان "هؤلاء سقطوا خلال مواجهات عسكرية بين التنظيم وقوات الحشد الشعبي ليلة الاحد، حيث يسعى التنظيم لفتح ثغرة لتهريب قيادات التنظيم المحاصرين في تلعفر تجاه الاراضي السورية".

وأفاد مصدر محلي في نينوى، مساء الاحد، بأن انفجاراً وقع في المقر البديل لـ"محكمة داعش" في اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل، وسط انباء عن مقتل "الامير العام" للقضاء في التنظيم.

* قطع رأس داعشي بسيف من صنعه في الموصل

كما أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن تنظيم "داعش" قطع رأس صانع سيوف لديه بواسطة سيف من صنعه بتهمة "الخيانة" غربي الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش أعدم، المدعو أبو حمزة السوري أحد أشهر صناع السيوف لأمراء التنظيم في الموصل والرقة بقطع رأسه في مكان عام غربي الموصل بواسطة سيف صنعه مؤخرا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش أعدم السوري بأمر من قبل ما تسمى المحكمة الشرعية بعد اتهامه بارتكاب مخالفات وصلت الى خيانة دولة الخلافة".

* انهيارات أنفاق داعش تخلق فوضى بأزقة الموصل

وافاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بأن حالة فوضى عارمة برزت في ازقة مدينة الموصل القديمة، بعد انهيارات متعاقبة في انفاق تحت الارض كان تنظيم داعش يقوم بانشائه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مصير 10 من مسلحي داعش لا يزال مفقودا حتى اللحظة"، مشيرا الى أن "التنظيم اغلق بعض الازقة امام أي حركة من قبل المواطنين".

ويعتمد "داعش" بقوة على الانفاق في درء الضربات الجوية والاختفاء والتنقل الامن بين الازقة وهو اسلوب استخدم في العديد من المدن التي استباحها التنظيم.

* "داعش" يعثر على جثة "الأمير العسكري" لمطبيجة

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، الاثنين، بأن تنظيم "داعش" عثر على جثة الامير العسكري لمنطقة مطبيجة واربعة من معاونيه بعد اختفاءهم الغامض يوم الاحد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن مفارز من تنظيم داعش عثرت على جثة لامير العسكري للتنظيم لمنطقة المطبيجة على الحدود بين المحافظة وديالى واربعة من معاونيه وقد لقوا حتفهم بانقلاب مركبتهم على طريق زراعي وفق المعلومات المتوفرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش كان في حالة استنفار قصوى من يوم امس (الاحد) بعد اختفاء الامير العسكري للتنظيم".

وتعد المطبيجة من المناطق غير المستقرة وتقع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وهي منطلق للعديد من الهجمات المسلحة ضد النقاط الامنية والقرى المحررة.

* "داعش" يمنع ارتداء اللون الاحمر غربي الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بأن تنظيم "داعش" اصدر قراراً مفاجئاً بمنع ارتداء الاهالي وأطفالهم أية ملابس ذات لون احمر غربي الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن الماكنة الاعلامية لتنظيم داعش كثفت من تعميم قرار مفاجئ وغريب من قبل التنظيم يقضي بمنع ارتداء أي ملابس ذات لون احمر حتى ولو للاطفال الصغار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "منع ارتداء اللون الاحمر دلالة لمخاوف داعش من عيد الحب الذي يحتفل الكثير من العراقيين في الرابع عشر من شهر شباط"، لافتا الى أن "هناك مخاوف جدية من قبل التنظيم بأن الاحتفال به باي صور غرب الموصل هي رسالة تحدي له".

وكان خطيب ينتمي لتنظيم "داعش" قام، يوم الجمعة الماضي، بقطع راس دبدوب احمر في اشارة منه الى تحريمه الاحتفال بعيد الحب.

وشهد تنظيم "داعش" خلال الشهرين الماضيين انهياراً واضحاً في هيكليته بعد هروب العشرات من قادته عقب الخسائر الكبيرة للتنظيم وفقدانه اغلب المناطق التي سيطر عليها بعد أحداث حزيران 2014.

* تيليغراف: تحذير من خلايا داعش النائمة بشرقي الموصل

حذر تقرير صحفي بريطاني، الاثنين، نقلا عن مسؤولين امنيين من "حرب طويلة" مع خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في الساحل الايسر لمدينة الموصل، فيما اشارت إلى ظهور عبارات كتبت على عدد من جدران الساحل الايسر مفادها "داعش سيعود".

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "التيليغراف" البريطانية، إن "اهالي ساحل الموصل الايسر المحرر يخشون بالفعل من وجود خلايا لداعش داخل الاحياء تستعد في اية لحظة لتنفيذ هجمات".

ونقل التقرير عن مسؤولين امنيين تحذيرهم من "حرب طويلة مع الخلايا النائمة شرق الموصل حتى القضاء عليها بشكل نهائي"، كما نقل عن عناصر من قوات محلية تمسك الارض حالياً هناك قولها إن "من بين مهامها هي البحث عن اية خلايا لمتعاطفين أو عناصر من داعش من الممكن ان يتسببوا بخروقات امنية".

وكشف التقرير عن "ظهور عبارات كتبت على عدد من جدران الساحل الايسر تشير الى ان داعش سيعود، كتبها بطبيعة الحال متعاطفون مع التنظيم".

* انفجار في المقر البديل لـ"محكمة داعش" بتلعفر

أفاد مصدر محلي في نينوى، بأن انفجاراً وقع في المقر البديل لـ"محكمة داعش" في اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل، وسط انباء عن مقتل "الامير العام" للقضاء في التنظيم.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انفجاراً قوياً وقع في مبنى من طابقين يمثل المقر البديل لمحكمة تنظيم داعش في اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل"، لافتاً الى أن "كل الادلة تؤكد بانه ناجم عن صاروخ جو- ارض".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "داعش فرض حظراً شاملاً للحركة في اغلب احياء تلعفر وسط انباء شبه مؤكدة عن مقتل الامير العام لقضاء تلعفر وعدد من معاونيه نتيجة عملية القصف".

* "داعش" يخير أهالي الحويجة بين "القتال" أو "دفع الدية"

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاثنين، بأن تنظيم "داعش" خيَر اهالي قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة ما بين "القتال" أو "دفع الدية" للتنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من ديوان الحسبة في تنظيم داعش انتشروا في عدة مناطق في قضاء الحويجة للاعلان عبر مكبرات الصوت اما القتال أو الرحيل"، مبينا أن "التنظيم أوجب على من يرغب بالرحيل دفع الدية والبالغة 1500 دولار للشخص الواحد أو مايعادله من مصوغات ذهبية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "عصابات داعش الارهابية تعيش حالة من الانكسار بسبب الحصار الذي تفرضة القوات الامنية والحشد الشعبي حول قضاء الحويجة".

* مقتل مدنيين بهجوم مسلح.. وتفجيرات بديالى وبغداد

قال مصدران أمنيان إن 7 مدنيين قتلوا وأصيب 18 آخرون، في هجوم مسلح وتفجيرات في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد.

وفي تصريحات للأناضول، قال حبيب الشمري، ضابط في شرطة ديالى برتبة نقيب: إن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على سيارة تقل أربعة مدنيين على الطريق الرئيسي إلى ناحية أبي صيدا الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى”.

وأضاف الشمري: أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة ممن كانوا يستقلون السيارة وإصابة الرابع بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن قوات الأمن بدأت إثر الهجوم بعملية تفتيش في المناطق القريبة على أمل الوصول إلى المسلحين.

وفي بغداد، أوضح الملازم أول في شرطة العاصمة ناصر الحنون، إن “عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من سوق في منطقة خان ضاري التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح”.

وفي حادث ثان، قال الحنون إن “مدنيا قتل وأصيب 8 في تفجير عبوة ناسفة ثانية كانت موضوعة قرب سوق شعبي في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد”.

كما أفاد الحنون بأن عبوة ناسفة ثالثة انفجرت أمام متاجر في حي الفرات جنوب غربي بغداد وتسببت بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين بجروح.

* هروب أربعة سجناء ينتمون لـ"داعش" شمالي الرمادي

كشف عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار راجع بركات، الاثنين، عن هروب اربعة سجناء ينتمون لـ"داعش" من الرمادي، مبينا ان احدهم محكوم بالاعدام.

وقال بركات في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اربعة سجناء ينتمون لتنظيم داعش تمكنوا من الهروب من السجن في اللواء الثامن شمال الرمادي".

واضاف بركات: ان احد الهاربين محكوم بالاعدام"، مطالبا بـ"فتح تحقيق حول كيفية هرب هؤلاء، والبحث عنهم لاعتقالهم".

* حقوق الإنسان بكردستان: أكثر من 200 طفل محتجزين بالإقليم

أكد المتحدث بإسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان محمد كومشيني، الإثنين، وجود أكثر من 200 طفل محتجز لدى سلطات إقليم كردستان بتهمة "الإرهاب"، مبينا أن الأطفال المحتجزين هم من أهالي نينوى.

وقال كومشيني لـ السومرية نيوز، إن "هناك أكثر من 200 طفل محتجز في إصلاحية أربيل وفق مواد تتعلق بالإرهاب"، مبينا أن "ملف هؤلاء الأطفال لدى آسايش إقليم كردستان".

وأضاف كوميشني أن "هؤلاء الأطفال يتراوح أعمارهم مابين 11 ــ 17 سنة أغلبهم من أهالي مناطق القيارة والنمرود ويعيشون في ظروف إنسانية جيدة"، مشيرا الى أن "هيئة حقوق الإنسان في الإقليم تتابع أوضاعهم بشكل متواصل".

وتابع كومشيني أن "الحشد الوطني أعتقل هؤلاء الأطفال خلال عمليات تحرير الموصل وتمت إحالتهم إلى إقليم كردستان"، موضحا أن "الأطفال المحتجزين إعترفوا بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الحشد الوطني".

واكد كومشيني أن "الأطفال يخشون من العودة إلى مناطقهم بعد إطلاق سراحهم خوفا من تعرضهم للتعذيب مرة أخرى".

يذكر ان منظمات دولية أشارت في وقت سابق الى وجود أطفال محتجزين لدى سلطات إقليم كردستان بتهمة "الإرهاب".

* تحذير غربي من نشوب تمرد سني بعد داعش في العراق

حذّر معهدُ دراساتِ الحربِ العالمي في دراسةٍ تحليليةٍ له من وجودِ دلائلَ مبكرةٍ تدل على احتماليةِ نشوبِ تمردٍ سنّيٍ عقب نهايةِ وجودِ داعش في العراق وان جماعةَ القاعدةِ يحاولون كسبَ استقطابِ مؤيدين لهم في البلاد

وقالت صحيفةُ واشنطن تايمز الامريكية: إن الدراسةَ سلّطت الضوءَ على مؤشراتِ بدءِ تشكيلِ تمرداتٍ وعصيانٍ ما بعد داعش وان القاعدةَ حاضرةٌ في العراق مشيرةً الى احتماليةِ مواجهةِ العراق لتمردٍ سنّيٍ متجددٍ حال انهاءِ العملياتِ العسكريةِ لوجودِ داعش في الموصل إذ ان التحالفَ الدوليَ كان يركّز في حملتهِ فقط على ازالةِ داعش وليست الظروفُ التي ادت الى نشوئهِ بالأصلِ ولهذا فان الاوضاعَ السياسيةَ تسمح للتمردِ بأن يتجذر في البلد. واضافت الدراسةُ: ان مجاميعَ التمردِ التي سبقت بروزَ داعش لا تزال نشطةً مبينةً ان هذه المجاميعَ تحاول تعميمَ هدفِها بإحياءِ حركةِ مقاومةٍ ضد الدولةِ العراقية.

* كوبيتش: نتائج الحرب ضد الإرهاب في العراق باهرة جداً

اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الاثنين، أن نتائج الحرب ضد "الإرهاب" في العراق "باهرة جداً"، مؤكداً استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في حربه ضد "داعش".

ونقلت السومرية نيوز عن بيان لوزارة الخارجية، إن "وزير الخارجية إبراهيم الجعفري استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، وجرى خلال اللقاء بحث سير العملية السياسية والتطورات الأمنية وجهود الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية والدعم الأممي المقدم للعراق".

وأشاد الجعفري، وفقاً للبيان، بـ"الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في دعم العراق، وتوفير المساعدات الإنسانية للعائلات النازحة"، مشيراً إلى أن "العراقيين حققوا انتصارات كبيرة بتحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل وسيواصلون بطولاتهم حتى تحرير الأراضي العراقية كافة".

وشدد، على ضرورة "بذل المزيد من الدعم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول الصديقة للعراق، والعمل على تقديم المساعدات المختلفة للشعب العراقي، وإعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقـية مع قرب تحرير كامل الأراضي العراقية".

من جانبه، أكد كوبيتش "استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أنه "شدد في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك على أن العراقيين ينزفون دماً لتحرير أراضيهم من قبضة الإرهاب وبمساعدة التحالف الدولي".

وبين، أن "الحرب ضد إرهابيي داعش تتطلب المزيد من المساندة من قبل دول العالم للعراق"، مؤكداً أن "العراق يسير على الطريق الصحيح من خلال جهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وحماية أرواح المدنيين، وتطوير القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية".

ولفت كوبيتش، إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العراق وبناء البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن والاستقرار للعراق"، عاداً "نتائج الحرب ضد الإرهاب في العراق باهرة جداً".

وكان كوبيتش اعتبر، الخميس (2 شباط 2017)، أن أيام تنظيم "داعش" في العراق صارت معدودة، داعياً القوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل إلى مواصلة حملاتهم العسكرية الوشيكة بالروح نفسها، فيما أكد أن العراق سيكون بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

* الكويت: حدودنا مع العراق لم تشهد تجمعات غير طبيعية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أن المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد أي "تجمعات غير طبيعية"، فيما أشارت إلى أن الحركة التجارية مستمرة كالمعتاد.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان فهد الفهد بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد أي تجمعات غير طبيعية وأن الحركة التجارية مستمرة كالمعتاد".

وأضاف الفهد: أن ما يحدث من بعض الدول المجاورة هي صراعات سياسية داخلية لا شأن للكويت بها"، لافتا إلى أن "الأوضاع الأمنية على الحدود جيدة وأن جميع القطاعات المعنية تقوم بمهامها بكل كفاءة واقتدار".

وتابع الفهد، أن "الظروف الإقليمية في هذه الفترة تحتاج منا إلى الدقة والتحري والتأني قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشأن الأمني لتكون الصورة واضحة، فالأوضاع الداخلية تتأثر بما يتم إثارته عبر وسائل الإعلام، وبعض الأخبار قد تخلق حالة من ردة الفعل خصوصا في ظل الظروف الإقليمية التي لا تحتمل التأويل أو التفسير".