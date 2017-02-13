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رقم الخبر: 187332 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: محليات  
رئيس ساحل العاج يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئيس ساحل العاج يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

بعث رئيس ساحل العاج حسن واتارا ببرقية تهنئة الى نظيره الشيخ روحاني هنا فيها ايران حكومة و شعبا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وجاء في هذه البرقية ان ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران اتاح لي فرصة مناسبة كي اتقدم اليكم باحر التهاني.
وتمنى الرئيس الساحل العاجي لنظيره الايراني بموفور الصحة والسعادة وللشعب الايراني الشموخ والتقدم المستمر.
واعرب عن استعداده لبذل مساعي مشتركة مع نظيره الايراني لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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