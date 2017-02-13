بعث رئيس ساحل العاج حسن واتارا ببرقية تهنئة الى نظيره الشيخ روحاني هنا فيها ايران حكومة و شعبا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وجاء في هذه البرقية ان ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران اتاح لي فرصة مناسبة كي اتقدم اليكم باحر التهاني.

وتمنى الرئيس الساحل العاجي لنظيره الايراني بموفور الصحة والسعادة وللشعب الايراني الشموخ والتقدم المستمر.

واعرب عن استعداده لبذل مساعي مشتركة مع نظيره الايراني لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.