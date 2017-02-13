وقال الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في القنصلية الإيرانية بحيدرآباد أن أمة رسول الله(ص) هي أمة واحدة مشددا على أن الأمة التي تطيع رسول الله(ص) لن تتفرق.

وأشار آية الله محسن الأراكي الى التطور الكبير الذي شهده العالم الإسلامي والاقبال الواسع على الاسلام المحمدي الاصيل بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام خميني(رض) و من بعده مع القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الخامنئي.

وشدد آية الله الأراكي على أن رجوع المسلمين الى الإسلام من شأنه أن يكون مقدمة لتشكيل الأمة الواحدة التي وعده الله المسلمين بها.

وتابع إن أعداء الإسلام خاصة أمريكا والكيان الصهيوني استخدموا كل مالديهم لبث الخلاف و الشقاق في العالم الإسلامي و كما جاء في القرآن الكريم و سنة رسول الله(ص) فاليوم من واجب المجتمع الإسلامي العمل من اجل توحيد المسلمين.

ودعا الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية العلماء والمثقفين الهنود العمل للتوحيد في العالم الإسلامي.