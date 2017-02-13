وخلال المراسم الختامية للملتقى السنوي المشترك للمساعدين في شؤون العمليات والمسؤولين عن السلامة في الوحدات التابعة لسلاح الجو الايراني، قال العميد الطيار حسن شاه صفي: ان القوة الجوية للجيش وبفضل الله تعالى، وبالتمسك بإرشادات القائد العام للقوات المسلحة والاعتماد على خبرات المتخصصين والمخضرمين، تحظى بمكانة سامية في سلسلة مراتب القيادة.

وأضاف: ان نظرة القائد العام المعظم للقوات المسلحة (حفظه الله) تجاه القوة الجوية، هي المؤشر لتقييمنا لهذه القوة، ونشكر الله ونفخر بأن سماحته راض عن أداء القوة الجوية للجيش ويشيد به.

وأوضح: ان من بين الميزات البارزة للقوة الجوية للجيش، هو سرعة أداء العمل والمبادرة بالوقت المناسب، وهذه الميزة كانت متوفرة لدى هذه القوة منذ الايام الاولى للثورة.

ودعا العميد طيار شاه صفي منتسبي القوة الجوية الى بذل المزيد من الجهود لتحظى برضا وثناء سماحة قائد الثورة المعظم اكثر مما مضى.