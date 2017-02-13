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رقم الخبر: 187330 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: محليات  
قائد سلاح الجو: تمتاز قواتنا بسرعة أداء العمل

قائد سلاح الجو: تمتاز قواتنا بسرعة أداء العمل

أشاد قائد القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأداء هذه القوة، وأكد ان من الميزات البارزة لسلاح الجو الايراني: سرعة أداء العمل والمبادرة في الوقت المناسب.

وخلال المراسم الختامية للملتقى السنوي المشترك للمساعدين في شؤون العمليات والمسؤولين عن السلامة في الوحدات التابعة لسلاح الجو الايراني، قال العميد الطيار حسن شاه صفي: ان القوة الجوية للجيش وبفضل الله تعالى، وبالتمسك بإرشادات القائد العام للقوات المسلحة والاعتماد على خبرات المتخصصين والمخضرمين، تحظى بمكانة سامية في سلسلة مراتب القيادة.
وأضاف: ان نظرة القائد العام المعظم للقوات المسلحة (حفظه الله) تجاه القوة الجوية، هي المؤشر لتقييمنا لهذه القوة، ونشكر الله ونفخر بأن سماحته راض عن أداء القوة الجوية للجيش ويشيد به.
وأوضح: ان من بين الميزات البارزة للقوة الجوية للجيش، هو سرعة أداء العمل والمبادرة بالوقت المناسب، وهذه الميزة كانت متوفرة لدى هذه القوة منذ الايام الاولى للثورة.
ودعا العميد طيار شاه صفي منتسبي القوة الجوية الى بذل المزيد من الجهود لتحظى برضا وثناء سماحة قائد الثورة المعظم اكثر مما مضى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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