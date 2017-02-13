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رقم الخبر: 187329 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: محليات  
خدادي يشدد على أهمية التعاون الاعلامي بين ايران وماليزيا
توقيع اتفاقية للتعاون بين إرنا وبرناما

خدادي يشدد على أهمية التعاون الاعلامي بين ايران وماليزيا

وقع مدير عام وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) محمد خدادي ومدير وكالة الأنباء الماليزية (برناما) ازمان اوجانغ اتفاقية للتعاون المشترك تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاعلامي بين الجانبين.

وشدد خدادي في اللقاء على ضرورة التعاون الثنائي خاصة في الظروف الصعبة التي تشهدها العالم و المنطقة.
وأشار المدير العام لارنا الى مكاتب إرنا في بيروت ودمشق وبغداد واهمية هذه المنطقة والظروف الحساسة التي تمر بها قائلا انه بإمكان إرنا أن تزود برناما بمنتجاتها المختلفة من الصور والأفلام و الأخبار الخاصة على ان تقوم برناما بالمقابل بتزويد ارنا بالصور و الأخبار الخاصة بمنطقة جنوب شرق آسيا.
وأشار خدادي الى النشاطات الإعلامية الواسعة لإرنا قائلا انها تقوم ببث ألاخبار بثمان لغات (الفارسية والإنجليزية والعربية والتركية والإسبانية والروسية والفرنسية والأردية) ومن المقرر أن تضاف إليها بعض اللغات مثل الألمانية.
وتابع خدادي أن لإرنا وبرناما خبرات وتجارب قيمة في مجال الإعلام ونظرا الى الظروف الصعبة الحالية، فمن الضروري ان تعمل الوكالتان على تنمية التعاون الثنائي وتبادل التجارب بينهما.
ووصف خدادي التعاون في مجال شبكات التواصل الاجتماعي بانه يشكل أرضية مناسبة لتقوية التعاون الثنائي بين إرنا وبرناما قائلا إن شبكات التواصل الاجتماعي ومنها التويتر والتلغرام والإنستغرام أوجدت اجواء جديدة للتعاون الاعلامي.
من جانبه شدد مدير وكالة الأنباء الماليزية ازمان اوجانغ على بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين الوكالتين في مختلف المجالات و رحب باقتراح تبادل المنتجات الإعلامية بين منطقتي الشرق الأوسط و شرق آسيا وتنمية العلاقات المهنية المتبادلة.
واعتبر اوجانغ تنمية العلاقات بين إيران وماليزيا بانها مهمة جدا قائلا لقد بدأت السيدة افخم عملها في ماليزيا كأول سفيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه فرصة جيدة لتنمية التعاون الثنائي بين البلدين.
ويزور مدير وكالة برناما، ازمان اوجانغ إيران تلبية لدعوة من مدير عام ارنا محمد خدادي حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة التي تستغرق خمسة ايام عددا من المسؤولين الايرانيين ويتفقد كلية الخبر ومؤسسة ايران التابعتين لوكالة ارنا على ان يزور بعدها مدينة اصفهان (وسط إيران).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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