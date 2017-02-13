وخلال مراسم منح وسام الشمس الساطعة للدكتور نعمت حسني والتي اقيمت في السفارة اليابانية بطهران، اشاد عراقجي بجهود السفير الياباني الحالي والسفراء السابقين وجمعية الصداقة الايرانية اليابانية وكذلك جمعية الخريجين الايرانيين في اليابان واضاف، انه وفي فترة الحظر حيث هبطت العلاقات الاقتصادية والسياسية الى ادنى مستوياتها حافظ الزملاء في القطاع الثقافي على العلاقات بين البلدين ومن ثم ارتقت بعد الاتفاق النووي.

واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية، ان تطوير العلاقات مطلب اكيد للطرفين.

يذكر ان السفارة اليابانية منحت عميد كلية العمران بجامعة الشهيد بهشتي بطهران الدكتور نعمت حسني الوسام المذكور نظرا لجهوده في تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة بين ايران واليابان وتطوير التعاون بين الشركات الايرانية واليابانية وكذلك تطوير الابحاث الهندسية.

الى ذلك توجهت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة الى اليابان يوم الاثنين للمشاركة في الندوة المشتركة الثانية بين ايران واليابان والتي تعقد تحت عنوان النساء والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة .

ورافق شهيندخت مولاوردي في زيارتها الى اليابان ، وفدا من الناشطات في مجال المرأة لحضور الندوة الدولية الثانية المشتركة بين ايران واليابان والتي تستضيفها مؤسسة ساساكاواي اليابانية من 13 الى 17 فبراير الحالي.

ويهدف استمرار عقد الندوة المشتركة بين ايران واليابان في مجال المرأة بحضور مسؤولي البلدين، الى تسهيل التعاطي الثنائي سيما في مجال حقوق الانسان ومتابعة الاهداف الدبلوماسية في باقي المجالات.

ومن البرامج المدرجة على جدول اعمال مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة، في اليابان، المشاركة في الندوة المشتركة وعقد مؤتمر صحفي بحضور السيدة آكيه آبي عقيلة رئيس الوزراء الياباني ورئيسة مؤسسة ساساكاواي اليابانية والقاء كلمة في مركز دراسات الاديان بجامعة دوشيشا واجراء لقاءات مع المسؤولين اليابانيين.



