واضاف زاخاروف، الاثنين، في تصريح لوكالة ارنا في موسكو: إن خطة العمل المشترك، إتفاق دولي مهم جدا، ولو لم يوقّع على هذا الإتفاق، لما تحقق الوضع الحالي في سورية وحصول التسوية السياسية للأزمة السورية.

وصرح؛ بأن التعاون لقمع الارهابيين سيما داعش بات أكثر قوة وتنسيقا على المستوى الدولي، وأمن منطقة الشرق الاوسط تعزز أكثر بعد دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ، وتوفرت الارضية لدور ايران الخلّاق على الصعيد الدولي.

واشار رئيس معهد الابحاث السياسية والستراتيجية الروسية، الى ان اجتماع آستانة الدولي هو المرحلة المهمة في تسوية الأزمة في سورية، وقال: إن ايران لم تكن لتتمكن من المشاركة في مفاوضات آستانة بدون الإتفاق النووي، ولما اتضحت الصورة الحالية للمفاوضات السورية.

واشار زاخاروف، الى ان مفاوضات آستانة تعقد بهدف استمرار وقف اطلاق النار في سورية ودعم الهدنة وتحظى بأهمية مصيرية.

وصرح الخبير الروسي: إن ايران ليست مجرد بلد جار لروسيا، بل من الدعائم المهمة لإرساء السلام في سورية، ومن القوى التنفيذية لحماية الاستقرار والأمن في الشرق الاوسط وبدون مشاركة طهران لا يمكن معالجة الموضوع السوري.

وأكد ان ايران لاعب مهم في الشرق الاوسط، ويتعين ان تكون احد اطراف تسوية قضايا هذه المنطقة الستراتيجية، وأي محاولة سوى ذلك ستتضرر مشاريع تعزيز ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ووصف زاخاروف، الارهابيين بالتهديد الاول للشرق الاوسط وقال: إن تنظيم داعش يشكل التهديد الأكبر للمنطقة والذي تشكّل بالتعاون مع الوكالات الاستخبارية لامريكا وبعض دول المنطقة بما فيها السعودية ويهدف الى مواجهة ايران ومحور المقاومة.

وصرح بان منطقة الشرق الاوسط باتت أكثر تعقيدا وتوترا بانتشار المجاميع الارهابية، الا ان القوات العسكرية في سورية والعراق سحقت داعش وباتت نهايتها قريبة.

وقال رئيس معهد الابحاث السياسية والستراتيجية الروسية ان داعش استهدف العالم الاسلامي، اميركا وحلفاءها دعموا هذه الجماعة، وهذا الدعم الخفي، بات اليوم واضحا للعيان.

وأكد زاخاروف: لكن ايران وبكشفها لهذه المؤامرة، تسعى الى اتحاد العالم الاسلامي لما للوحدة الاسلامية من مكانة خاصة في استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقائد الثورة الاسلامية الذي يتميز برؤية شاملة ازاء القضايا العالمية سيما الدول الاسلامية، كان رائدا في كشف المؤامرات ضد الامة الاسلامية.

يذكر ان المفاوضات السورية - السورية والتي عُقدت جولتين منها في العاصمة الكازاخستانية آستانة بمبادرة من روسيا وتركيا وايران، ستعقد الجولة الثالثة منها يوم الاربعاء.





