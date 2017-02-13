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رقم الخبر: 187326 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: محليات  
لافروف: خطة ايران وروسيا وتركيا تشكل اطار المفاوضات في آستانة

لافروف: خطة ايران وروسيا وتركيا تشكل اطار المفاوضات في آستانة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ان المفاوضات المقبلة في آستانة بشأن سوريا ستجري وفقا للإطار المبدئي الذي حددته ايران وروسيا وتركيا.

وقال لافروف، الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المنغولي مونخ اورغيل في موسكو؛ ان الاجتماع الذي سيبدأ غدا الاربعاء ويستمر لمدة يومين بالعاصمة الكازاخية آستانة يتضمن الأهداف التي رسمتها ايران وروسيا وتركيا لكونها الدول المبادرة لهذه المفاوضات.
واضاف: سيشارك في الاجتماع الثالث بآستانة وفود من ايران وروسيا وتركيا وممثلون عن الحكومة السورية والجماعات المسلحة المعارضة التي قبلت اتفاقية وقف إطلاق النار والحرب المشتركة ضد داعش وجبهة النصرة والجماعات الارهابية التابعة لهما.
وصرح انه تم توجيه الدعوة الى الممثل الخاص لأمين عام الامم المتحدة في شؤون سوريا استافان دي ميستورا للاجتماع المقبل بآستانة كما سيشارك فيه ممثل اميركا بصفة مراقب.
وقال: إن الاجتماع الثاني في آستانة عقد بمشاركة وفود من روسيا وايران وتركيا فقط قبل اسبوعين من اجل التنسيق النهائي حول آلية مراقبة نظام وقف اطلاق النار.
واضاف لافروف: انه تم صياغة هذه الآلية بالتعاون بين روسيا وايران وتركيا في الاجتماع الاول بآستانة حيث رحب بها المجتمع الدولي والامم المتحدة.
وصرح: اننا نعتقد بأنه يجب الاستفادة من اجتماعات آستانة لمراقبة عملية تنفيذ الاطراف المعنية في سوريا لالتزاماتها للحيلولة دون استخدام القوة العسكرية وتقدم الاصلاحات السياسية في هذا البلد الى الامام وتشجيعها.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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