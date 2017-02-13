وأوضح أردوغان في خطاب له في البحرين بثه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة، إن هذه المنطقة ستتراوح مساحتها ما بين أربعة إلى خمسة آلاف كيلومتر في الأراضي السورية.

وذكر أن المنطقة الآمنة ستتطلب أيضا منطقة حظر طيران لحمايتها.

وقال أردوغان: أنه من أجل ذلك الهدف ستوسع تركيا عملياتها لتشمل بلدتي الرقة معقل داعش ومنبج بعد طرد التنظيم من الباب بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويأتي حديث أردوغان عن المنطقة الآمنة في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن مناطق آمنة في سوريا تستوعب النازحين الفارين من القتال.

وكان أردوغان قد صرّح خلال مؤتمر صحافي بإسطنبول قبل بدء جولة في الخليج الفارسي، أن هذا الحل سيتيح الحيلولة دون الهجرة من سوريا، إضافة إلى عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم، مؤكداً أنه تبادل الأفكار بهذا الشأن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقوات التحالف الأميركي وألمانيا.







