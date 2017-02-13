  • الإثنين ١٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187324 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: محليات  
ظريف يهنّئ شتاينماير لانتخابه رئيسا لالمانيا

ظريف يهنّئ شتاينماير لانتخابه رئيسا لالمانيا

بعث وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الاحد، برقية الى فرانك فالتر شتاينماير هنأه فيها لانتخابه رئيسا للجمهورية في المانيا.

واشار ظريف في برقيته الى انتخاب شتاينماير من قبل الجمعية البرلمانية الالمانية ووصفه بأنه سياسي بارز وداعم للسلام والحوار العالمي.
واعرب وزير الخارجية عن امله بان يكون شتاينماير مصدر خدمات بنّاءة لألمانيا وشعبها في هذا المنصب الحساس مثلما كان وزيرا للخارجية، مذكراً بأنه اجرى معه الكثير من المشاورات والتعاون عن كثب خلال الاعوام الاخيرة.
كما عبّر ظريف عن امله بان تمضي العلاقات الوثيقة بين البلدين الكبيرين ايران والمانيا قدما خلال فترة رئاسة شتاينماير في مسار التقدم والرقي.
وكانت الجمعية البرلمانية الالمانية قد انتخبت خلال اجتماعها، مساء الاحد، وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير رئيسا لالمانيا خلفا للرئيس السابق يواخيم غاوك.




 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0758 sec