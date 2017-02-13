واشار ظريف في برقيته الى انتخاب شتاينماير من قبل الجمعية البرلمانية الالمانية ووصفه بأنه سياسي بارز وداعم للسلام والحوار العالمي.

واعرب وزير الخارجية عن امله بان يكون شتاينماير مصدر خدمات بنّاءة لألمانيا وشعبها في هذا المنصب الحساس مثلما كان وزيرا للخارجية، مذكراً بأنه اجرى معه الكثير من المشاورات والتعاون عن كثب خلال الاعوام الاخيرة.

كما عبّر ظريف عن امله بان تمضي العلاقات الوثيقة بين البلدين الكبيرين ايران والمانيا قدما خلال فترة رئاسة شتاينماير في مسار التقدم والرقي.

وكانت الجمعية البرلمانية الالمانية قد انتخبت خلال اجتماعها، مساء الاحد، وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير رئيسا لالمانيا خلفا للرئيس السابق يواخيم غاوك.









