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رقم الخبر: 187323 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: محليات  
بروجردي: نشر الوثائق السرية للإتفاق النووي سيضر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

بروجردي: نشر الوثائق السرية للإتفاق النووي سيضر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، ان نشر الوثائق السرية لايران في الإتفاق النووي من قبل ترامب سيضر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيخلق لها تحديات.

واشار بروجردي الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهدت الحؤول دون تسريب المعلومات الى الخارج وقال: إن ايران ترحب بنشر أي وثيقة سرية لأنها ستؤكد أحقية ايران والتزامها.
وتابع: إن محاولة ترامب نشر الوثائق السرية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع نقض للعهد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لان الوكالة متعهدة بان لا تسرّب أية معلومات ووثائق سرية ونووية عن ايران الى أية دولة بما فيها اميركا.
واوضح انه بما ان الحفاظ على سرية المعلومات النووية هو على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن جرى نشر هذه الوثائق من قبل ترامب فعلى الوكالة ان تجيب على نقض عهدها امام ايران.
وحول احتمال تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اميركا لتسريب المعلومات السرية الايرانية قال بروجردي: لا اتصور ان الوكالة تريد ان تجتاز الخطوط الحمراء المرسومة والمعترف بها من قبل الدول الاعضاء.
واكد بروجردي رغم ذلك، انه لو تم تسريب معلومات من الوكالة الى الخارج والى اميركا فان الثقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون بالتأكيد امام تحد جاد وسيعود ذلك بالضرر لهذه المؤسسة الدولية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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