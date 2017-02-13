اكد مساعد وزير الدفاع العميد رضا طلائي نيك، ان طهران لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الدفاعية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنفّذ خطواتها الدفاعية والعسكرية وفق اولوياتها الخاصة.

واشار رضا طلائي نيك الى التهديدات التي تطلقها بلدان غربية ومنها اميركا لايران حيال تعزيز قدراتها الدفاعية والصاروخية، موضحاً: إن المسؤولين الايرانيين ومنهم وزير الدفاع اتخذوا مواقف واضحة وشفافة حيال هذا الموضوع واكدوا ان الارتقاء بالقدرات الدفاعية والصاروخية في ايران لا يرتبط بالأعداء والأجانب.

واكد ان ايران تستخدم جميع طاقاتها الدفاعية والصاروخية للدفاع عن نفسها وثورتها ونظامها ولن تسمح لأحد بالتدخل في هذا الشأن.

وأشار مساعد وزير الدفاع الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت باستمرار على الطابع الدفاعي لمعداتها العسكرية، ومن البديهي ان يكون تجهيز الصناعات الدفاعية أمرا طبيعيا بالنظر الى التهديدات القائمة في العالم اليوم، وفي هذا السياق يتخذ المسؤولون الخطوات اللازمة.

واعتبر ان رفع القدرات الدفاعية في ايران لا يمكن حصره في اطار أي إتفاق أو مذكرة تفاهم وان اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السياق يتم وفق الاولويات الخاصة للبلاد.

الى ذلك اعتبر المستشار الأعلى لممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري العميد يد الله جواني، إجراء الإدارة والكونغرس الأمريكيين الرامي لتضليل الرأي العام العالمي واتهام إيران بدعم الإرهاب هروباً إلى الأمام.

وأشار العميد جواني في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء إلى أمريكا وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بأنهما لم تتغيرا وتواصلان الضغوط والعقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: من البديهي أن تقوم الإدارة الأمريكية عن قريب بإدراج الشركات، والمجموعات، والمنظمات، والأفراد، والكيانات ضمن قائمة الحظر الخاصة بها.

وأضاف: إن نظرة الأمريكيين لحرس الثورة تأتي إنطلاقاً من هذا المبدأ، حيث أثبت حرس الثورة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة تحلّيه بعزم وإرادة حقيقيين في مواجهته للإرهاب بوقوفه إلى جانب الشعوب، والحكومات المستقلة.

وتابع العميد جواني بالقول: من هذا المنطلق فإن الإجراءات الأمريكية ضد حرس الثورة الإسلامية تعد محاولة للهروب إلى الأمام، وتضليلا للرأي العام.





