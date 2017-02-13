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رقم الخبر: 187320 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: دوليات  
طائرات استطلاع أمريكية تقترب من الحدود الروسية

طائرات استطلاع أمريكية تقترب من الحدود الروسية

أفادت مصادر غربية تقوم بمتابعة تحليق الطيران الحربي، بأن طائرتين أمريكيتين قامتا بمهام استطلاعية قرب الحدود الروسية الغربية، والجنوبية.

أفادت مصادر غربية تقوم بمتابعة تحليق الطيران الحربي، بأن طائرتين أمريكيتين قامتا بمهام استطلاعية قرب الحدود الروسية الغربية، والجنوبية.
وبحسب هذه المصادر فإن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "RC-135W" تحمل الرقم 62-4138 ورمز التعريف "TAHA50"، أقلعت من قاعدة ميلدنهول الجوية البريطانية واقتربت من الجهة الجنوبية من حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية غرب البلاد.
وأوضحت المصادر أن هذه الطائرة، عندما قامت بالتحليق في المجال الجوي البولندي على ارتفاع نحو 9 آلاف متر كانت تنفذ مهمة استطلاع فوق الأراضي الروسية، حيث اقتربت لبعض الوقت من حدود روسيا على بعد 60 كيلومترا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الطائرة "Poseidon P-8A" التابعة للبحرية الأمريكية التي تحمل رقم 168860 أقلعت صباح 13 فبراير /شباط من قاعدة "سيغونيلا" الواقعة في صقلية الإيطالية، وكانت تقوم بمهمة فوق حوض البحر الأسود جنوب غرب مدينة سيفاستوبول الروسية.

 

 
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