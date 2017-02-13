فاز يحيى السنوار برئاسة المكتب السياسي للحركة في غزة خلال انتخابات داخلية جرت اليوم.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر مقربة من حركة "حماس" أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس في ساحة غزة قد انتهت، وأفضت إلى انتخاب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة في غزة، وخليل الحية نائبًا له.

وتابعت المصادر أن إسماعيل هنية ومروان عيسى لحقا بالسنوار والحية، حسب نتائج الانتخابات.



