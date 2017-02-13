أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التسوية السياسية للأزمة السورية ستفضي إلى نهاية تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يرى نهاية قريبة لأزمة اللاجئين، مشيرا إلى أن انقسام مجلس الأمن أحبط فاعليته في التصدي للأزمات العالمية.