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|رقم الخبر: 187318
|تاريخ النشر: شباط 13, 2017
|الوقت: 18:44
|الاقسام: دوليات
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الأمين العام للأمم المتحدة:حل أزمة سوريا سيفضي إلى نهاية ’’داعش’’
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التسوية السياسية للأزمة السورية ستفضي إلى نهاية تنظيم "داعش" الإرهابي.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التسوية السياسية للأزمة السورية ستفضي إلى نهاية تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يرى نهاية قريبة لأزمة اللاجئين، مشيرا إلى أن انقسام مجلس الأمن أحبط فاعليته في التصدي للأزمات العالمية.
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