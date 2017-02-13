تعمل الصين على بناء حاملة الطائرات الثالثة لتنتهي على الأرجح بحلول العام 2021، وستكون مزودة بمسرعات إقلاع بخارية بدلا من الإقلاع السطحي الحر.

وتوجد لدى البحرية الصينية في الوقت الحالي حاملة الطائرات "لياونينغ"، بنيت على أساس الطراد السوفيتي "فارياغ"، وكانت بكين اشترتها من أوكرانيا العام 1998.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، في نهاية أكتوبر 2015، بدء بكين، لأول مرة، العمل في بناء حاملة طائرات جديدة تنتمي إلى الطراز "Type 001A".

ونقلت صحيفة "South China Morning Post" عن لين غوليان الخبير من هونغ كونغ قوله إن :"أول حاملة طائرات من نوع Type 002 ينتظر بناؤها بحلول العام 2021"، لافتا إلى أن بكين تخطط لبناء اثنتين على الأقل من هذا الطراز الذي تبلغ إزاحتها المائية (الوزن) 85 ألف طن، أي أكثر من حاملة الطائرات الأولى "لياونينغ" التي تبلغ إزاحتها 55 ألف طن، فيما يبلغ وزن حاملة الطائرات الثانية التي لا تزال قيد البناء 70 ألف طن.

ونقلت "South China Morning Post"، عن مصدر مقرب من البحرية الصينية، أن حاملة الطائرات الثالثة ستزود بثلاثة مسرعات إقلاع بخارية بدلا من ممرات الإقلاع السطحي الحر المستخدمة في الحاملتين الأولى والثانية.

وأكد هذا المصدر المطلع أنه بعد الانتهاء من بناء هذه الحاملة الثالثة سيتطلب دخولها التام في الخدمة ضمن الأسطول الصيني الانتظار عدة سنوات، وذلك لأن تدريب طياري المقاتلات التي ستحملها سيحتاج إلى سنتين أو ثلاث.



