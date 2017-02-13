|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 187316
|تاريخ النشر: شباط 13, 2017
|الوقت: 18:42
|الاقسام: دوليات
|
عشرة قتلى و اكثر من 60 جريحا في انفجار بلاهور الباكستانية
قتل 10 اشخاص على الاقل في انفجار قوي وسط حشد من المحتجين في مدينة لاهور شرق باكستان.
قتل 10 اشخاص على الاقل في انفجار قوي وسط حشد من المحتجين في مدينة لاهور شرق باكستان، بحسب ما اكد مسؤولون طبيون وموظفو انقاذ الاثنين.
وقال مصدر في مستشفى في لاهور لوكالة فرانس برس ان "60 شخصا على الاقل اصيبوا" في التفجير الذي وقع وسط مئات من المحتجين كانوا يتظاهرون امام برلمان ولاية البنجاب.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر