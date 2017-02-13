قتل 10 اشخاص على الاقل في انفجار قوي وسط حشد من المحتجين في مدينة لاهور شرق باكستان، بحسب ما اكد مسؤولون طبيون وموظفو انقاذ الاثنين.

وقال مصدر في مستشفى في لاهور لوكالة فرانس برس ان "60 شخصا على الاقل اصيبوا" في التفجير الذي وقع وسط مئات من المحتجين كانوا يتظاهرون امام برلمان ولاية البنجاب.



