  • الإثنين ١٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187315 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: عربيات  
محمد بن راشد يكشف قصة طلب القذافي بناء دبي في ليبيا

محمد بن راشد يكشف قصة طلب القذافي بناء دبي في ليبيا

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات أن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي طلب منه المساعدة في بناء نموذج يحاكي دبي في ليبيا.

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات و حاكم دبي، أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي طلب منه المساعدة في بناء نموذج يحاكي دبي في ليبيا.
وقال بن راشد خلال جلسته الحوارية التي عقدت، ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي: “بعد تخلي ليبيا عن المشروع النووي ورفع الحظر عنها، اتصل بي القذافي وأراد إنشاء مدينة في ليبيا مثل دبي”.
وتابع: أرسلنا وفداً لمتابعة الموضوع،وعرضوا المشروع على القذافي، كان عبارة عن مدينة متكاملة وجامعات ومستشفيات ومدارس وأحياء سكنية متكاملة، وعندما أردنا البدء بالتنفيذ ظهرت الصراعات من “تحت القذافي” وأصبح الجميع يريد حصة منه، ولذلك لم ينفذ المشروع، لكن لو كان نفذ لكانت هناك مدينة اقتصادية لأفريقيا وليبيا، ولكان وضع ليبيا اليوم أفضل”.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3802 sec