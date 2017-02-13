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رقم الخبر: 187314 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: دوليات  
حزب يميني ألماني يفصل مشرع محلي انتقد نصبا للمحرقة النازية

حزب يميني ألماني يفصل مشرع محلي انتقد نصبا للمحرقة النازية

صوت أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني يوم الاثنين على فصل زعيم محلي للحزب انتقد نصبا تذكاريا في برلين لضحايا المحرقة النازية وقال إنه يتعين إعادة كتابة التاريخ للتركيز على الضحايا الألمان.

ومن المتوقع أن يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا الذي له نواب في عشرة من البرلمانات الإقليمية الست عشرة المرتبة الثالثة في مجلس النواب الاتحادي (البوندستاج) بعد انتخابات مزمعة في 24 سبتمبر أيلول.
وقال بعض قادة الحزب إن خطابات كخطاب بيورن هويكه رئيس الحزب في ولاية تورينجيا بشرق ألمانيا تلحق الضرر بصورة الحزب وتضعف فرصه في الانتخابات.
وصوت ثلثا قادة الحزب بالولاية خلال مؤتمر عبر الهاتف لصالح الشروع في عملية قانونية داخلية لطرد هويكه الذي عبر في بيان عن أسفه لقرار الحزب. وقال أنا مقتنع بأنني لم انتهك لا النظام الأساسي للحزب ولا قواعده.
وأوضح الحزب في رسالة بالبريد الإلكتروني أن هيئة التحكيم في فرع الحزب في تورينيجيا سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستقبل الاقتراح. وإذا رفضته تلك الهيئة فقد يتحول الحزب إلى هيئته الاتحادية للتحكيم للحصول على حكم نهائي.
 

 
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