  • الإثنين ١٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187313 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: دوليات  
أوامر إخلاء في كاليفورنيا تحسبا لانهيار مفيض سد

أوامر إخلاء في كاليفورنيا تحسبا لانهيار مفيض سد

أمرت السلطات الأمريكية قرابة 200 ألف شخص يعيشون بجوار أطول سد في الولايات المتحدة قرب مدينة أوروفيل في شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم على الفور يوم الأحد لأن مفيضا على وشك الانهيار فيما يبدو.

جاءت أوامر الإخلاء المفاجئة بعدما قالت السلطات إن أضرارا لحقت بالمفيض وهو عبارة عن قناة لتصريف المياه الفائضة عن سد ليك أوروفيل مما قد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيذر.
وقال قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل. هذا ليس تدريبا.
وقالت إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا عبر تويتر في الساعة 0030 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين إن المفيض المجاور للسد يتوقع أن ينهار في غضون ساعة. وبعد ساعات بدا الوضع أقل سوءا مع صمود المفيض. وذكرت الإدارة أن أطقما تستخدم طائرات هليكوبتر ستسقط صخورا لسد شرخ في المفيض.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5514 sec