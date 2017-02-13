جاءت أوامر الإخلاء المفاجئة بعدما قالت السلطات إن أضرارا لحقت بالمفيض وهو عبارة عن قناة لتصريف المياه الفائضة عن سد ليك أوروفيل مما قد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيذر.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل. هذا ليس تدريبا.

وقالت إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا عبر تويتر في الساعة 0030 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين إن المفيض المجاور للسد يتوقع أن ينهار في غضون ساعة. وبعد ساعات بدا الوضع أقل سوءا مع صمود المفيض. وذكرت الإدارة أن أطقما تستخدم طائرات هليكوبتر ستسقط صخورا لسد شرخ في المفيض.

