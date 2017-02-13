عبرت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين عن قلقها بعد إعلان أمريكا دعمها المستمر لليابان في نزاعها الحدودي مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان ياباني-أمريكي مشترك بعد الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع في واشنطن أن الزعيمين أكدا على أن البند الخامس من اتفاقية الأمن بين البلدين يشمل الجزر المعروفة باسم سنكاكو في اليابان ودياويو في الصين.

وقال جينغ شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين "قلقة جديا ومعارضة بشدة" لهذا الأمر مضيفا أن الجزر كانت تحت سيادة الصين منذ قديم الزمان.

وأضاف جينغ في إفادة صحفية يومية في بكين "بغض النظر عما تقوله أي جهة أو تفعله فهذا لا يغير من واقع أن جزر دياويو صينية ولا يمكن أن يهز تصميم الصين وعزمها على حماية سيادتها الوطنية وأراضيها."



