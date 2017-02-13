  • الإثنين ١٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187311 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:46 الاقسام: دوليات  
الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبيل يوليو

الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبيل يوليو

قال الكرملين يوم الاثنين إن هناك حديثا عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو تموز لكن لم يحدد شيء بعد.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر على الهاتف مع الصحفيين إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين وسفير روسيا لدى واشنطن سيرجي كيسلياك لم يناقشا رفع العقوبات عن موسكو في اتصال هاتفي باتت حاليا مثار جدل في الولايات المتحدة.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0786 sec