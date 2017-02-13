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|رقم الخبر: 187311
|تاريخ النشر: شباط 13, 2017
|الوقت: 18:46
|الاقسام: دوليات
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الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبيل يوليو
قال الكرملين يوم الاثنين إن هناك حديثا عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو تموز لكن لم يحدد شيء بعد.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر على الهاتف مع الصحفيين إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين وسفير روسيا لدى واشنطن سيرجي كيسلياك لم يناقشا رفع العقوبات عن موسكو في اتصال هاتفي باتت حاليا مثار جدل في الولايات المتحدة.
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