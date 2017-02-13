الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبيل يوليو قال الكرملين يوم الاثنين إن هناك حديثا عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو تموز لكن لم يحدد شيء بعد.