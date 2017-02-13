وفي وقت سابق يوم الأحد قالت حكومة كوتشينسكي إن توليدو المطلوب في تحقيق مرتبط بالفساد موجود على الأرجح في الولايات المتحدة لكن جهود اعتقاله تواجه عقبات قانونية. وقال توليدو في تغريدة على تويتر إنه لم يهرب من بيرو لكنه لم يعط حق الحصول على محاكمة عادلة.

ولم يصف كوتشينسكي رد ترامب على طلبه في بيان أو خطاب تلفزيوني ألقاه عن مزاعم فساد شملت توليدو الذي حكم البلاد في الفترة من 2001 إلى 2005 عندما كان كوتشينسكي وزيرا للمالية ورئيسا للوزراء.

ولم يذكر البيت الأبيض توليدو في تعليق على المكالمة ولم يرد على الفور على طلب للتعقيب.

ويقول ممثلو الادعاء في بيرو إن توليدو حصل على رشاوى قيمتها 20 مليون دولار من شركة مقاولات برازيلية كبرى وأصدر قاض حكما بحبسه فترة تصل إلى 18 شهرا لحين إعداد الاتهامات ضده.



