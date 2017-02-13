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رقم الخبر: 187305 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: دوليات  
إضراب سائقي خدمتي أوبر و أولا للنقل يصيب الخدمات في الهند بالشلل

إضراب سائقي خدمتي أوبر و أولا للنقل يصيب الخدمات في الهند بالشلل

نفذ آلاف من سائقي خدمتي "أوبر" و"أولا" للنقل في الهند المطالبين برفع أجورهم إضرابا في العاصمة نيودلهي شلّ خدمات التوصيل في الشركتين اللتين استحوذتا بأسعارهما المتدنية على حصة كبيرة من هذا القطاع على حساب سيارات الأجرة التقليدية وعربات الريكشو.

وواجه الزبائن تأخرا في مواعيدهم لليوم الرابع على التوالي على الرغم من وضع حكومة المدينة حافلات إضافية في الخدمة لتلبية النقص الناتج عن امتناع سائقي أوبر وأولا عن تلقي الحجوزات عبر تطبيق الهواتف الذكية الذي يوصلهم بأقرب الزبائن إليهم.
في حين قام عدد آخر من السائقين باللجوء إلى نقل الزبائن من أماكن الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة أو من الشارع.
وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهة كبيرة بين نقابات السائقين في منطقة دلهي التي يسكنها 25 مليون نسمة وشركتي النقل اللتين توسعان خدماتهما في قطاع سيارات الأجرة الذي تصل عائداته إلى 12 مليار دولار في الهند.
وقال قادة الإضراب إنهم يطالبون بزيادة في الحوافز وإعادة النظر في سياسات تأمين مناسبة وساعات عمل أقل.
وقال جاتيندرا سينغ وهو عضو بارز في نقابة سائقي سيارات الأجرة في نيودلهي هذه الشركات تغشنا. لا يدفعون لنا في الوقت المحدد ويتوقعون منا أن نعمل مثل العبيد. وأشار سينغ إلى أن 35 نقابة تمثل حوالي أربعة آلاف سائق تقريبا تشارك في الإضراب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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