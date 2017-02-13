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رقم الخبر: 187303 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: دوليات  
ميانمار تحقق مع الشرطة في مزاعم ارتكاب جرائم بحق الروهينجا

ميانمار تحقق مع الشرطة في مزاعم ارتكاب جرائم بحق الروهينجا

قالت الحكومة في ميانمار إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينجا بعد أن تعهد مسؤولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير هذا الشهر إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب ومن المرجح جدا أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما حد التطهير العرقي.
وأنكرت ميانمار كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريبا في ولاية راخين التي يعيش فيها الكثير من الأقلية الروهينجا وتقول إن حملة لمكافحة المسلحين تجري هناك منذ أن قتل تسعة من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنجلادش في التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال الجيش الأسبوع الماضي إنه سيشكل فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن لفظائع وحذت وزارة الداخلية حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن تحقيقا إداريا سيجرى لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة قد ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة.
وأضافت الوزارة التي يتحكم فيها الجيش إن إجراءات ستتخذ ضد الأفراد الذين لم يتبعوا التعليمات.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة يضم اتهامات شديدة الخطورة بشأن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان من الشرطة في ميانمار بما يشمل الاغتصاب. لكن كما نعلم جميعا هذا لم يحدث.
لكنه أشار إلى أن واقعة منفصلة شهدت الحكم على خمسة من رجال الشرطة بالسجن لمدة شهرين بعد أن بُث تسجيل فيديو على الإنترنت يظهرهم وهو يسيئون معاملة مسلمين خلال عملية تهدف للتخلص ممن يشتبه أنهم متشددون في ولاية راخين.
 

 
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