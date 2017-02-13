اكدت كوريا الشمالية انها اختبرت “بنجاح” صاروخا بالستيا، على ما نقلت وكالة “كي سي ان ايه” الرسمية الاثنين.

واوضحت الوكالة ان “صاروخ أرض – أرض متوسط المدى من طراز بوكغوسزنغ – 2 قد اطلق بنجاح الاحد”.

وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن الصاروخ نوع جديد من الصواريخ متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب وتستخدم تكنولوجيا إطلاق الصواريخ الباليستية من غواصات.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اشارت الى ان الصاروخ اطلق من قاعدة بانغيون الجوية في غرب مقاطعة بيونغان الشمالية واتجه شرقا باتجاه بحر اليابان.

وقال جيش كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد استخدم نظاما باردا للإطلاق حيث يتم دفع الصاروخ في البداية بغاز مضغوط قبل أن يعمل محركه.