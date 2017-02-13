ويرى التقرير أنه على الرغم من تدهور العلاقات بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لافتا إلى عدم تحدث الزعيمين إلى بعضهما البعض مع نهاية فترة أوباما، وتفشي حالة من السعادة والراحة داخل الحكومة الإسرائيلية مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تصل إلى طريق مسدود حتى مع وجود ترامب داخل البيت الأبيض.

وأشار التقرير إلى تبدل العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة مع وصول رئيس أمريكي جديد للسلطة، إلا أنه لفت إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أظهر كل المؤشرات التي تؤكد تقربه إلى الدولة العبرية، حتى قبيل استلامه السلطة بشكل رسمي، فأثناء حملته الانتخابية اعتاد ترامب على تأكيد أنه سيكون الرئيس الأمريكي الأقرب لإسرائيل، وتارة أخرى نراه ينتقد موقف الولايات المتحدة من التصويت الذى أجراه مجلس الأمن منتهيا برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يعلن تعيينه "ديفيد فريدمان" المعروف بدعمه لمشاريع الاستيطان سفيرا فى إسرائيل، ثم يختم تلك المواقف بتصريح يتعهد بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، مثيرا حالة من الجدل في الساحة الدولية.

ويوضح التقرير أن تعهدات ترامب لصالح الدولة العبرية ليست الأولى من نوعها، فقد سبقه رؤساء أمريكيون فيما يتعلق بمسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فكل من الرئيسين بيل كلينتون وخلفه جورج بوش تعهدا بتنفيذ قرار النقل، إلا أن الحسابات الدولية أثنتهم عن هذا القرار.

وتطرق التقرير إلى الحوار الذي أجراه ترامب مع صحيفة إسرائيلية، لافتا إلى تهرب الرئيس الأمريكي من أي سؤال يتعلق بمسألة نقل السفارة، ثم تصريحه بأن الاستيطان غير مفيد لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكأنه يكرر دعاوى سلفه أوباما، حسب ما ذكر التقرير.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الحالي يتعرف على الاختلاف بين مرحلتي الحملة الانتخابية، والوصول إلى السلطة والتعامل مع حساباتها، والاستماع إلى مستشارين جدد، والتروي قبل إطلاق العهود، والتعاطي مع الموازين الدولية بحرص ودقة.

وتوقع التقرير أن يكون كل من وزير الخارجية "ريكس تيليرسون" ووزير الدفاع "جيمس ماتيس" وراء التغيير في سياسة ترامب إزاء اسرائيل، فالأول مستندا على خبرته كمهندس داخل أكبر شركات البترول العالمية، يعلم جيدا أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد يثير حفيظة دول الخليج الفارسي البترولية، أما بالنسبة لـ"ماتيس" فقد أظهر اعتراضه فى أكثر من موقف لعمليات الاستيطان، ذاهبا إلى حد وصفها بأنها تجسيد لعمليات الفصل العرقى "أبارتايد".

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيرى التقرير أنه ليس سياسيا متهورا كما تصوره وسائل الإعلام، لافتة إلى أنه في حالة تخطيه أزمة التحقيقات التي تخنقه مؤخرا، سيكون الحاكم الإسرائيلي الأطول مكوثا في السلطة، متخطيا مؤسس الدولة العبرية "ديفيد بن جريون".

ويرى التقرير أن نتنياهو يتعمد انتهاج سياسات يمينية لأنه موقن بأن التهديد الوحيد لسلطته يكمن في اليمين الإسرائيلي، لهذا فقد شكل أكبر ائتلاف يميني لضمان سيطرته على دفة الأمور، إلا أنه يواجه صعوبة واضحة في الأمر.

ولفت التقرير إلى أن السياسي الإسرائيلي ووزير التعليم "نفتالى بينيت" الذي يرأس حزب البيت اليهودي اليميني قد يمثل تهديدا للعلاقة بين ترامب ونتنياهو، فهو يدعو مؤخرا إلى سن تشريع لمصادرة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قد يحرج نتنياهو قبل زيارته إلى واشنطن المقررة في 15 فبراير الحالي.



