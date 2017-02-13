أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان عن فوز الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف بالولاية الرئاسية الثلاثة، بعد نيله تأييد 97,7% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات. وبلغت نسبة الحضور خلال الانتخابات، التي جرت الأحد، 97.3%. وكان 8 مرشحين آخرين بالإضافة إلى بيردي محمدوف، يتنافسون في السابق الرئاسي، لكن اللجنة الانتخابية لم تكشف حتى الآن عن نسبة الأصوات التي حصل عليها هؤلاء.

وأوضح رئيس اللجنة، غول مراد مرادوف، أن عدد الأصوات التي انتخبت بيردي محمدوف، بلغ 3.07 مليون شخص، مضيفة أن اللجنة مازالت تتلقى النتائج من الممثليات الدبلوماسية في الخارج. وتعد تركمنستان الدولة الأكثر انغلاقاً في آسيا الوسطى. وكانت قد أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في أكتوبر/تشرين الأول العام 1991. وأصبح رئيس المجلس الأعلى في جمهورية تركمانيا السوفيتية، صفرمراد نيازوف، رئيس الجمهورية مدى الحياة، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته في 21 ديسمبر/كانون الأول 2006. وتم انتخاب بيردي محمدوف في هذا المنصب بعد وفاة الرئيس الأول.





