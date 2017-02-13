ولا يزال الحزب الاشتراكي الحاكم يهدف إلى الإفراج عن نحو 2500 شخص يقضون أحكاما بالسجن تقل عن خمس سنوات، من خلال مرسوم منفصل يعكف البرلمان على مراجعته.

هذا واستمرت المظاهرات، يوم الأحد، لليوم الثالث عشر على التوالي، بعد تجمع ما يقرب من 60 ألفا في العاصمة بوخارست وعشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد، لحث البرلمان على الموافقة على قرار رئيس الوزراء سورين جرينديانو بسحب مرسوم الطوارئ الذى سبق وأقرته الحكومة والقاضي بالإعفاء عن فئة واسعة من الفاسدين.

وهتف المتظاهرون أمام مقر الحكومة في العاصمة "سارقون! استقيلوا!"، واستخدموا أنوار هواتفهم المحمولة لعرض ألوان العلم الروماني، المتمثل في الأزرق والأصفر والأحمر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما وصفت الصحيفة البريطانية المظاهرات بأنها الأكبر منذ الإطاحة وإعدام الديكتاتور الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو فى 1989، والتي لم تهدأ حتى بعد استقالة وزير العدل فلورين يورداش.

ونقلت عن رجل الأعمال أدريان توفان، 33 عاما، والذى شارك في التظاهر، قوله، "نحن نرفع للحكومة الكارت الأحمر.. واستقالة وزير العدل ليست كافية".

ونقلت من جانبها، شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن دان إينسكو، محلل سياسي قوله، إن "الجميع ينتظرون هذا التصويت في البرلمان الآن، وهناك أزمة ثقة بين الشعب والحزب الحاكم وهم مجبرون على إبطال مفعول هذا المرسوم".

وأضاف المحلل أن "المحتجين لا ينتمون إلى حزب معين، بل يمثلون كافة فئات الشعب، وليس هدف الجميع إسقاط الحكومة بل تطهيرها من الفساد". وألمح الرئيس كلاوس يوهانيس أمام البرلمان عن رغبته في إقالة الحكومة لتسوية الأزمة التي نتجت عن اتخاذ مرسوم الإعفاء عن الفاسدين.

وقال يوهانيس أمام النواب فى بوخارست، إن "إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير ليس كافيا، كما أن إجراء انتخابات مبكرة أمر مبالغ فيه"، داعيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإيجاد حل. وحذر الرئيس من أنه "إذا فشل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي خلق هذه الأزمة في حلها فورا، فسأستدعي جميع الأحزاب السياسية لإجراء محادثات".

ورغم تقلص أعداد المتظاهرين بشكل كبير من نصف مليون شخص خرجوا في العديد من المدن والبلدات الأسبوع الماضي، إلا أنه يتوقع أن تزداد الأعداد مرة أخرى.

من جانبها، أوضحت "فايننشال تايمز" البريطانية، أن مكافحة الإرهاب في رومانيا كانت رحلة طويلة، فالدولة انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2007، ولكن تأخرت إلى حد ما إصلاحات مكافحة الجريمة وبناء قضاء مستقل، بالمقارنة مع دول الاتحاد السوفيتي التي انضمت للاتحاد بعد انهياره عام 2004. وفرضت بروكسل إجراءات رقابية خاصة لضمان استمرار التقدم، وبالفعل أظهرت بوخارست في الأعوام الأخيرة نجاحاً في حملتها ضد الفساد.

هذا وبدأت الأزمة السياسية في رومانيا عندما حاولت حكومة التحالف الاشتراكي الديمقراطي الليبرالي الجديدة في تغيير القانون، بحيث لا يتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار بأقل من (200 ألف ليو) 48 ألف دولار.

ويقول منتقدون، إن الهدف من تلك الخطوة حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من الملاحقة القضائية، حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو، وترغب الحكومة أيضاً في العفو عن 2500 مجرم.

