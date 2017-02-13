أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الاثنين، تعرض المراسلة الجزائرية سميرة مواقي دادي، برصاص قناص من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضح الحشد الشعبي في بيان على موقعه الرسمي، أن المراسلة المرافقة لفريق الإعلام الحربي، أصيبت برصاص قناص في الرأس أثناء تغطيتها للمعارك بالقرب من قضاء تلعفر غربي الموصل.

وذكر الحشد في موقعه الرسمي أيضا أن الصحفية سميرة مواقي وقفت مع العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتلقت تهديدات من قبل زمر إرهابية كما منعت من الدخول إلى بلدها وفضلت البقاء في العراق للعمل مع إعلام الحشد الشعبي.

وللصحفية الجزائرية شهرة واسعة في بلادها، بسبب تحقيقاتها التلفزيونية التي عرفت بالجريئة والخطيرة ومنها التي أنجزتها لقناة "الشروق الجزائرية"، وزارت العراق نحو أربع مرات لتغطية المعارك القائمة ضد تنظيم "داعش".



