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رقم الخبر: 187297 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: عربيات  
إصابة صحفية جزائرية شهيرة تغطي معارك الحشد الشعبي غربي الموصل

إصابة صحفية جزائرية شهيرة تغطي معارك الحشد الشعبي غربي الموصل

أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الاثنين، تعرض المراسلة الجزائرية سميرة مواقي دادي، برصاص قناص من تنظيم "داعش" الإرهابي.

أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الاثنين، تعرض المراسلة الجزائرية سميرة مواقي دادي، برصاص قناص من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.
وأوضح الحشد الشعبي في بيان على موقعه الرسمي، أن المراسلة المرافقة لفريق الإعلام الحربي، أصيبت برصاص قناص في الرأس أثناء تغطيتها للمعارك بالقرب من قضاء تلعفر غربي الموصل.
وذكر الحشد في موقعه الرسمي أيضا أن الصحفية سميرة مواقي وقفت مع العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتلقت تهديدات من قبل زمر إرهابية كما منعت من الدخول إلى بلدها وفضلت البقاء في العراق للعمل مع إعلام الحشد الشعبي.    
وللصحفية الجزائرية شهرة واسعة في بلادها، بسبب تحقيقاتها التلفزيونية التي عرفت بالجريئة والخطيرة ومنها التي أنجزتها لقناة "الشروق الجزائرية"، وزارت العراق نحو أربع مرات لتغطية المعارك القائمة ضد تنظيم "داعش".

 

 
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