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رقم الخبر: 187296 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
روسيا تشارك ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب إيران

روسيا تشارك ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب إيران

أكد السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أن بلاده ستشارك في مشروع بناء محطة بخارية للطاقة الكهربائية بطاقة 1400 ميغاواط في منطقة (سيريك) شرقي محافظة هرمزكان (جنوب ايران).

وأضاف جاغاريان: ان روسيا تشارك حالياً في تنفيذ مشاريع إعمارية ومشاريع بنى تحتية بما في ذلك محطة بوشهر الكهروذرية وكهربة سكك الحديد في منطقة (اينجه برون) الحدودية شمال شرق ايران.

وأشار جاغاريان الى الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني الى موسكو، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الزيارة ناجحة وتسفر عن إنجازات كثيرة.

 
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