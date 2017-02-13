أكد السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أن بلاده ستشارك في مشروع بناء محطة بخارية للطاقة الكهربائية بطاقة 1400 ميغاواط في منطقة (سيريك) شرقي محافظة هرمزكان (جنوب ايران).

وأضاف جاغاريان: ان روسيا تشارك حالياً في تنفيذ مشاريع إعمارية ومشاريع بنى تحتية بما في ذلك محطة بوشهر الكهروذرية وكهربة سكك الحديد في منطقة (اينجه برون) الحدودية شمال شرق ايران.

وأشار جاغاريان الى الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني الى موسكو، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الزيارة ناجحة وتسفر عن إنجازات كثيرة.