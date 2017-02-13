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رقم الخبر: 187295 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
تركيا تعتبر تواجد وحدات حماية الشعب في الرقة تهديداً لأمنها

تركيا تعتبر تواجد وحدات حماية الشعب في الرقة تهديداً لأمنها

اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي أن “الرقة هي مركز داعش ووجود وحدات حماية الشعب الكردية فيها يهدد أمن تركيا”.

اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي الناطق باسم الحكومة  نعمان كورتولموش اليوم الاثنين إن تواجد وحدات حماية الشعب الكردي في معركة تحرير الرقة من تنظيم داعش يهدد أمن أنقرة.وقال أن “الرقة هي مركز داعش ووجود وحدات حماية الشعب الكردية فيها يهدد أمن تركيا”.
وذكر في مؤتمر صحافي أن الحكومة التركية لا تطمع في الأراضي السورية و”فقط نأمل أن تنتهي عملية الباب بانتصار الجيش التركي والجيش السوري الحر” اللذين يقاتلان تنظيم داعش في مدينة الباب.


 

 
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