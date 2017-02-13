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|رقم الخبر: 187294
|تاريخ النشر: شباط 13, 2017
|الوقت: 18:01
|الاقسام: اقتصاد
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إبحار أول مصفاة عائمة على مستوى المنطقة في المياه الإيرانية
دخلت أول سفينة بقابلية تكرير النفط في الشرق الأوسط إلى المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي، وحالياً تبحر نحو موقع قريب من الطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي لتنفيذ عملياتها .
وقال المدير التنفيذي لشركة (بترو إيران)، رهام قاسمي: ان هذه السفينة تم إبحارها في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي. مضيفاً: ان هذه السفينة تبحر حالياً نحو موقعها العملي في الطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي، وفي حال توفر الظروف الجوية الملائمة ستدخل في مياه هذه المنطقة لبدء عمليات الإنتشار وبعد إكمال عملية الإنتشار وتدشين السفينة سيتم إتخاذ خطوات أولية لتدشين الطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي.
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