إبحار أول مصفاة عائمة على مستوى المنطقة في المياه الإيرانية دخلت أول سفينة بقابلية تكرير النفط في الشرق الأوسط إلى المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي، وحالياً تبحر نحو موقع قريب من الطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي لتنفيذ عملياتها .