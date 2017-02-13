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رقم الخبر: 187292 تاريخ النشر: شباط 13, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: عربيات  
تقدم الجيش السوري نحو تدمر بدعم جوي روسي

تقدم الجيش السوري نحو تدمر بدعم جوي روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة السورية تواصل بدعم من سلاح الجو الروسي، التقدم نحو تدمر.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة السورية تواصل بدعم من سلاح الجو الروسي، التقدم نحو تدمر، بعد أن دمرت أكثر من 180 موقعًا للمسلحين، فيما بقي أقل من 20 كلم من المدينة تحت سيطرتهم، مشيرة إلى أن المقاتلات الروسية قامت بأكثر من 90 غارة باتجاه طريق تدمر خلال الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين أن "وحدات من قوات الحكومة السورية دمرت أكثر من 180 موقعًا للمسلحين، بينهم أكثر من 60 نقطة تحصين، 15 مخزنًا للأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية، 43 سيارة مدرعة، وسيارات "جيب" مجهزة بمدافع رشاشة ثقيلة، وبلغت خسائر الإرهابيين من الأرواح أكثر من 200 شخص".
وأشار البيان إلى أن "الهجوم باتجاه تدمر مستمر، لتحرير الـمنطقة المتبقية من المدينة".
كذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه، في محافظة حمص السورية تم تحرير 805 كيلومترا مربعًا من سيطرة إرهابيي تنظيم "داعش"، وأن الجيش السوري تمكن في الفترة منذ 7 شباط/فبراير الجاري من السيطرة على أراض يبلغ مساحتها 22 كيلومترا مربعًا.

 

 
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