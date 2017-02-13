سجلت صادرات ايران النفطية إلى اليابان العام المنصرم نمواً يزيد على 33% وباتت ايران رابع أكبر مصدر للنفط الى هذا البلد .

وتعتبر الدول الآسيوية أهم سوق للنفط الايراني وكانت الصين وكوريا الجنوبية واليابان إلى جانب الهند وتركيا من بين الدول المعدودة التي كانت تستورد النفط من ايران خلال فترة الحظر المفروض على ايران وواصلت هذه الدول استيراد النفط الايراني عقب الحظر أيضاً.

وسجلت واردات اليابان من النفط العام الماضي تراجعاً بمقدار 63 ألفاً و300 برميل يومياً قياساً بالعام 2015 أي ما يعادل 9ر1 بالمئة ليصل الى 3 ملايين و311 ألف برميل يومياً.

وسجلت صادرات ايران النفطية إلى اليابان نمواً بنسبة 3ر33% وبلغت أكثر من 227 ألف برميل يومياً أي ما يعادل 8ر6 بالمئة من إجمالي واردات اليابان لتصبح ايران رابع أكبر مورد للنفط الى اليابان بعد السعودية والإمارات وقطر .ويبلغ إجمالي إنتاج ايران من النفط حالياً 3 ملايين و900 ألف برميل يومياً.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (لوتوس) -ثاني أكبر شركة بولندية لتكرير النفط-: ان الشركة مهتمة بإبرام إتفاق توريد طويل الأجل مع إيران فور إنتهائها من إقامة وحدة تفحيم جديدة بمصفاتها في جدانسك.

وترغب لوتوس -المملوكة للدولة- في تنويع مصادر وارداتها من النفط والغاز بدلاً من الاعتماد على روسيا -أكبر مورديها-. وفي العام الماضي، وقعت الشركة إتفاقاً مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتصل أولى الناقلات المحملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الإيراني إلى بولندا منتصف أغسطس/ آب.

وتجري الشركة محادثات حالياً للحصول على مليوني برميل أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي مارسين جاسترزبشكي لرويترز: (نتفاوض بخصوص إمدادات من النفط الثقيل من إيران.. نفترض أن شحنة المليوني برميل تلك ستصل إلى ميناء جدانسك (البولندي) في مطلع مايو/ أيار). وأضاف: ان لوتوس قد تتفق في نهاية الأمر على عقد طويل الأجل مع إيران بعد أن تنتهي من بناء وحدة التفحيم البالغة تكلفتها 3ر2 مليار زلوتي (570 مليون دولار) في مصفاة جدانسك عام 2018. وتابع: (الهدف الرئيسي للتنويع هو تحسين الايرادات المالية لا مجرد تغيير الموردين).