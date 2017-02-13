تخوض وحدات الجيش السوري معارك عنيفة مع إرهابيي "داعش" بريف حلب الشرقي. انهيار كبير في صفوف التنظيم أمام تقدم الجيش الذي يهدف للوصول إلى ضفة نهر الفرات، ودكّ آخر معاقل التنظيم في أرياف حلب إضافةً لقطع الطريق أمام أي احتمال لتقدم القوات المدعومة تركيا التي ترجو التوسع باتجاه الشرق.

مصدر ميداني من ريف حلب الشرقي تحدث لموقع "العهد" الإخباري، قائلًا إنّ "الجيش السوري سيطر مساء أمس على قريتي المنصورة وخربة الجحاش بريف حلب الشرقي وسط تقدم وقصف مدفعي وصاروخي يستهدف مواقع تنظيم "داعش" ونقاط تحرك إرهابييه"، مؤكدًا أنّ "تقدم وحدات الجيش مستمر بهدف الوصول إلى مطار الجراح العسكري الواقع على ضفة نهر الفرات الغربية".

المصدر أوضح أنّ "هذا التقدم مدروس ومتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على قرى عدّة بمحيط مدينة الباب"، وأشار الى أن "قوات الجيش السوري وضعت حدًّا لقوات "درع الفرات" على حدود مدينة الباب بسيطرتها على عدة محاور بمحيط المدينة لكنّ التقدم باتجاه ضفة نهر الفرات سيقصم ظهر داعش ويدكّ معاقله الأخرى بعد محاصرته نهائياً في مدينة الباب ويبدّد آمال قوات "درع الفرات" بالسيطرة على أيّة مناطق أخرى".

كذلك قال المصدر لـ"العهد" إنّ "الجيش السوري سيسقط أية مشاريع للدول الخارجية في ريف حلب، كما أسقط المشروع الذي كان يخطط له في حلب المدينة عندما حسم الجيش المعركة فيها وهزم مسلحي الأحياء الشرقية وأخرجهم مكسوري الإرادة".

وتقول القوات التركية إنها تريد القضاء على "داعش"، غير أن بعض المراقبين للوضع الميداني في أرياف حلب يرون أن الأتراك غير صادقين في حربهم ضد الإرهاب، ويؤكدون أنّ هدف الجيش التركي هو الغزو والتمدد أكثر في الأراضي السورية.





