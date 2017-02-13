أوقفت السلطات البحرينية التعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنيّة خلال الأشهر الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البريطانيّة.

ووفقاً لموقع "منامة بوست"، فقد سبق أن طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان السلطات البحرينية بالامتثال لتوصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، والانخراط بشكل أكثر فعالية مع مكتبه وكذلك مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

وتقدّم المفوضية السامية من خلال مكتبها الإقليمي المساعدة التقنية اللازمة لعدّة دول من بينها البحرين، وذلك في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان، ومبادئ المساواة وعدم التمييز وغيرها، ما يضمن امتثال والتزام الدول بمبادئ الأمم المتحدة.