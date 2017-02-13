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رقم الخبر: 187210 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 21:18 الاقسام: عربيات  
الأردن يحبط محاولة تسلل ويضبط مخدرات على حدوده مع سوريا

الأردن يحبط محاولة تسلل ويضبط مخدرات على حدوده مع سوريا

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الفاصل بين الأراضي السورية والأردنية، حسبما أفاد مصدر عسكري الأحد.

وذكر المصدر  أن المتسللين حاولوا اجتياز الحدود السبت، وأنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص وإصابة أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري. 

كما تم ضبط 318 ألف حبة كبتاغون، و637 قطعة حشيش، وسلاح آلي بحوزة المتسللين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتكثف  السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا، التي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني، وحاكمت عددا منهم.

 

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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