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رقم الخبر: 187209 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 21:16 الاقسام: عربيات  
السودان.. انفجار قنبلة في شقة يسكنها أجانب بالخرطوم

السودان.. انفجار قنبلة في شقة يسكنها أجانب بالخرطوم

داهمت السلطات اﻷمنية السودانية إحدى الشقق السكنية في حي اركويت شرقي العاصمة الخرطوم، بعد ورود معلومات بسماع انفجار.

وألقت الشرطة القبض على أجانب وكمية من الأسلحة والمتفجرات، في وقت طوقت فيه الشرطة المكان من دون أن تصدر تصريحات رسمية بشأن الحادث.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، الفريق عمر المختار، إن الشرطة تواصل تحرياتها لمعرفة التفاصيل ودوافع الجريمة.

وقال شهود عيان إن الشرطة عثرت على قنابل متفجرة داخل الشقة، يرجح أنها انفجرت في وقت مبكّر من صباح الاحد، ورجح مصدر أن الشقة كانت مكانا لتصنيع المتفجرات.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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