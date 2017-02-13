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رقم الخبر: 187208 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 21:12 الاقسام: عربيات  
السعودية توجه انتقادات للأردن ومصر بشأن تقاربهما مع روسيا

السعودية توجه انتقادات للأردن ومصر بشأن تقاربهما مع روسيا

صرح الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان، رئيس الاستخبارات السعودية أن الملك الأردني يجهد لأن تكون لبلاده فاعلية في الموازنة بين اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية، فحرصا على ذلك قام بزيارة إلى كل من موسكو وواشنطن بعد اجتماع طرفي النزاع السوري في آستانة.

وأعلن الفريق الحميدان، إن الرياض لديها معلومات تؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد للملك عبد الله الثاني بدعمه في مختلف الأصعدة إذا شارك في حل الأزمة السورية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يعارض قرار الرئيس الروسي.

وعبر رئيس الاستخبارات السعودية عن قناعته في أن تهميش الرياض فيما يتعلق بالتعاون الجديد بين واشنطن وموسكو والقاهرة وعمان لحل النزاع السوري سيكون قرارا فاشلا، مؤكدا أن السعودية لن تتغاضى عما قامت به كل من الأردن ومصر في تلبيتهما لقرار اتخذه الجانب الروسي من دون التنسيق مع السعودية والدول العربية الأخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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