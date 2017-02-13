قالت وازرة الخارجية البريطانية إن السلطات البحرينية أوقفت التعاون مع مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنيّة خلال الأشهر الأخيرة.

وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد قد طالب في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان السلطات البحرينية بالامتثال لتوصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، والانخراط بشكل أكثر فعالية مع مكتبه، وكذلك مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

أكدت عوائل شهداء الحرية الثلاثة رضا الغسرة ومصطفى يوسف ومحمود يوسف يحيى أن مركز شرطة الحورة أبلغهم بوجود أوامر عليا تمنع العوائل من دخول المقبرة وبانه غير مخول لإعطائهم تراخيص.

وكانت السلطات الأمنية البحرينية قد رفضت إدخال أخوات وأمهات الشهداء إلى مقبرة الشيخ ميثم في أم الحصم بالعاصمة المنامة لإلقاء نظرة الوداع على أبنائهم وطلبت منهم الحصول على إذن من مركز شرطة الحورة للدخول في حين يرفض المركز إعطاء تصاريح لهم.

وكانت الأجهزة الامنية في محيط المقبرة قد هددت العوائل بإطلاق النار عليهم في حال الاقتراب من المقبرة.