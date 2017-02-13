اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، فجر الأحد، عقب اقتحامها بلدة 'بيت أمر' شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وبحسب ما ذكرت مصادر محلية، فإن قوة احتلالية داهمت منزل عائلة الشهيد عمر عرفات الزعاقيق وأقاربه في البلدة، وصادرت صورا للشهيد.

وفي سياق منفصل أطلقت زوارق الاحتلال، صباح الاحد، النار باتجاه الصيادين ومراكبهم شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية نقلاً عن شهود عيان، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل بشكل شبه يومي استهداف الصيادين ومراكبهم، والمواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، في مناطق عدة من القطاع.

هذا واقتحم مستوطنون، صباح الاحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وافاد مصدر محلي بان، (١٥) مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل أصيب فلسطينيان اثنان، صباح الأحد بجراح بعد طعنهما من قبل مستوطن في أحد شوارع مدينة بئر السبع في الاراضي المحتلة

وأفاد أحد المواقع العبرية، ان مستوطنا أقدم على طعن فلسطينيين اثنين من عمال الصرف الصحي في مدينة بئر السبع، نقلا على أثرها الى المستشفى.

وبحسب الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري فإن العاملين من سكان المنطقة، وقد نقلا على إثر إصابتهما إلى مستشفى سوروكا، مدعية أنه لم تعرف بعد خلفية الحادث.

لاحقا اعتقلت شرطة الاحتلال، المشتبه بالطعن، وهو شاب يهودي بالعشرينات من سكان بئر السبع.

من جانب آخر هدد عضو الكنيست الاسرائيلي "أريئيل مرغليت" بالتوجه الى المستشار القانوني لمنع نتنياهو من السفر لانه يخضع للتحقيق.

ومن المفترض ان يغادر نتنياهو الاراضي المحتلة للولايات المتحده للقاء ترامب.